Саутгейт: "Очень маловероятно, что Кейн сменит клуб во время Евро-2020"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уверен, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отложит в сторону вопрос о своем будущем на период Евро-2020.

Как известно, Кейн не скрывает своего желания покинуть "Тоттенхэм" этим летом. Среди претендентов на Харри называются "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси".



Однако Саутгейт достаточно хорошо знает своего капитана и верит, что тот не будет вести трансферных переговоров, пока находится в расположении национальной команды.



"Мне даже не нужно разговаривать с Харри Кейном о концентрации и профессионализме. У него есть единственная цель в отношении нас — выиграть Чемпионат Европы".



"Я знаю, насколько важно это для него в данный момент времени. А что касается его клубного будущего, то это между ним и "Тоттенхэмом".



"Он сделал ряд заявлений за последние дни, в каком-то смысле выпустив наружу накопившееся. Говоря в целом о всех, я считаю очень маловероятным, что какие-либо трансферы будут согласованы, пока мы будем вместе", — цитирует Саутгейта Daily Mail.