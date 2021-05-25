Тухель: "Сити" — возможно, лучшая команда в Европе или даже в мире"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что по-прежнему рассматривает "Манчестер Сити" как ориентир для своей команды.

При Тухеле "Челси" успел уже дважды обыграть "Сити" — в Премьер-Лиге и в полуфинале Кубка Англии. Однако эти победы не вводят в заблуждение Томаса, который понимает, что "горожане" — соперник более высокого класса. Соперник, которому "синие" попытаются соответствовать в субботнем финале Лиги Чемпионов.



"Манчестер Сити" остается ориентиром для нас. Они снова чемпионы. Они является, возможно, лучшей командой в Европе или даже в мире".



"Мы те, кто хочет создать им проблемы. Мы те, кто хочет соперничать с ними. Нам нужно снова приблизиться к их уровню на 90 минут".



"Хорошая вещь в том, что мы уже делали это. Мы приблизились к их уровню в двух матчах. Нам удалось это на короткое время, и это было не так давно".



"Опыт помогает. Это не дает нам преимущества, но помогает подойти к матчу с уверенностью в себе и пониманием того, что необходимо, чтобы иметь шансы на победу против них".



"Это отправная точка, с которой мы продолжим и которая придаст нам уверенности в себе. Конечно, в финале может случиться всякое. Игра может пойти в любом направлении. Мы хотим испытать судьбу и повернуть игру в нашу пользу", — цитирует Тухеля Daily Mail.