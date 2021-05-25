Сульшер: "Финал определит наш сезон"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что финал Лиги Европы против "Вильярреала" определит этот сезон для "красных дьяволов".

В этом сезоне "Юнайтед" пока может похвастать лишь вторым местом в Премьер-Лиге. Однако Сульшер будет готов назвать эту кампанию успешной, только если "дьяволы" одержат победу в среду в Гданьске.



"Ближайший матч — всегда самый важный. Нас ждет финал, который мы играем в конце сезона".



"Завтра мы можем определить наш сезон. Мы прибавили, но мы будем счастливы, только если вернемся домой с победой".



"Думаю, когда игрокам удается вкусить успех, выиграть какой-нибудь трофей, то это может обернуться двояко. Ты можешь выиграть и расслабиться. Или ты захочешь еще, захочешь побеждать постоянно вместе со своими партнерами по команде, своим клубом".



"Этот коллектив игроков трудится вместе уже год, полтора, и следующий шаг для них — выйти и насладиться такого рода матчем", — цитирует Сульшера ESPN.