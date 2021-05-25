Красная карточка Аспиликуэты отменена
С помощью апелляции "Челси" добился отмены красной карточки своего капитана Сесара Аспиликуэты, который был удален в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".
В минувшее воскресенье "Челси" потерпел поражение 2:1 на "Вилла Парк", лишь благодаря стараниям "Тоттенхэма" удержавшись в топ-4.
Этот матч "синие" заканчивали вдесятером. В концовке Аспиликуэта рукой ударил Джека Грилиша по лицу. И хотя контакт был минимальным, капитан "вилланов" показал все свое театральное мастерство и заставил рефери Стюарта Аттуэлла показать прямую красную карточку.
Учитывая характер нарушения, Сесару грозила дисквалификация на три матча. Однако сегодня было объявлено, что "Челси" удалось оспорить красную карточку, и теперь испанский защитник не пропустит старт нового сезона Премьер-Лиги.
25.05.2021 19:30
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Последние комментарии:
Правильное решение.не специально он попал по лицу.это не красная
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пись на лицо Греалишу
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Значит можно бить по морде и тебе ничего не будет? Запомним это...
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тухель в fa наротировал и карточку отменили
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