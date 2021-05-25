Красная карточка Аспиликуэты отменена

Сесар Аспиликуэта С помощью апелляции "Челси" добился отмены красной карточки своего капитана Сесара Аспиликуэты, который был удален в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

В минувшее воскресенье "Челси" потерпел поражение 2:1 на "Вилла Парк", лишь благодаря стараниям "Тоттенхэма" удержавшись в топ-4.

Этот матч "синие" заканчивали вдесятером. В концовке Аспиликуэта рукой ударил Джека Грилиша по лицу. И хотя контакт был минимальным, капитан "вилланов" показал все свое театральное мастерство и заставил рефери Стюарта Аттуэлла показать прямую красную карточку.

Учитывая характер нарушения, Сесару грозила дисквалификация на три матча. Однако сегодня было объявлено, что "Челси" удалось оспорить красную карточку, и теперь испанский защитник не пропустит старт нового сезона Премьер-Лиги.


Метки FA, Аспиликуэта, Астон Вилла, дисквалификации, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2021 19:30

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  1. liverbro 25.05.2021 20:12 # liverbro
    Правильное решение.не специально он попал по лицу.это не красная

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  2. yamateh 25.05.2021 19:49 # yamateh
    пись на лицо Греалишу

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  3. scouser2005 25.05.2021 19:46 # scouser2005
    Значит можно бить по морде и тебе ничего не будет? Запомним это...

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  4. liverpyl 25.05.2021 19:37 # liverpyl
    тухель в fa наротировал и карточку отменили

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