Красная карточка Аспиликуэты отменена

С помощью апелляции "Челси" добился отмены красной карточки своего капитана Сесара Аспиликуэты, который был удален в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

В минувшее воскресенье "Челси" потерпел поражение 2:1 на "Вилла Парк", лишь благодаря стараниям "Тоттенхэма" удержавшись в топ-4.



Этот матч "синие" заканчивали вдесятером. В концовке Аспиликуэта рукой ударил Джека Грилиша по лицу. И хотя контакт был минимальным, капитан "вилланов" показал все свое театральное мастерство и заставил рефери Стюарта Аттуэлла показать прямую красную карточку.



Учитывая характер нарушения, Сесару грозила дисквалификация на три матча. Однако сегодня было объявлено, что "Челси" удалось оспорить красную карточку, и теперь испанский защитник не пропустит старт нового сезона Премьер-Лиги.