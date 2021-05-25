"Вест Хэм" разговаривает с Алексом Кралом

"Вест Хэм" хочет пополнить свою чешскую диаспору полузащитником московского "Спартака" Алексом Кралом.

Крайний защитник Владимир Цофал и полузащитник Томаш Соучек, партнеры Крала по сборной Чехии, является ключевыми игроками "Вест Хэма", который в завершившемся сезоне Премьер-Лиги завоевал путевку в Лигу Европы.



По информации Sky Sports, "молотобойцы" уже разговаривают с представителями 23-летнего Крала. Однако четыре других клуба Премьер-Лиги тоже установили контакт с лагерем Алекса.



Стоит отметить, что чешская сборная попала в одну группу с англичанами на Евро-2020, так что в июне у Крала будет отличная возможность показть себя в деле перед клубами Премьер-Лиги.



Sky Sports добавляет, что "Вест Хэм" также начал переговоры с представителями Цоуфала о новом контракте. Клуб хочет наградить 28-летнего защитника за прогресс, продемонстрированный с момента перехода из "Славии" в октябре за 5 мл. фунтов.