Заха интересен "Эвертону" и "Тоттенхэму"

"Эвертон" и "Тоттенхэм" заинтересованы в приобретении вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи.

Лишь на прошлой неделе Заха подтвердил, что по-прежнему надеется уйти из "Пэлас" на повышение. По информации Goal, со стороны "Эвертона" и "Тоттенхэма" существует "сильный интерес" к Уилфриду.



Достоверно известно, что "Эвертон" пытался заполучить Заху еще летом 2019, однако тогда оба предложения "ирисок" были отклонены клубом с "Селхерст Парк".



В "Эвертоне" чувствуют, что на сей раз суммы около 40 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения 28-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара.



"Тоттенхэм" внимательно следит за ситуацией Захи, рассматривая Уилфрида в качестве одного из игроков, на которых "шпоры" будут готовы потратить вырученные за Харри Кейна деньги, если капитан сборной Англии все-таки будет продан.



Интересу "Тоттенхэма" к Захе не мешает даже то, что "шпоры" до сих пор не определились с новым главным тренером.