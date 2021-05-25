Том Хитон согласился перейти в "Юнайтед"

Голкипер "Астон Виллы" Том Хитон дал согласие на переход в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, после нескольких недель переговоров "Юнайтед" достиг договоренности с Хитоном. Том перейдет к "красным дьяволам" как свободный агент после истечения своего контракта с "Виллой" этим летом.



35-летний Хитон, на счету которого три матча за сборную Англии, добавит опыта "Юнайтед" и станет надежной страховкой для первого номера, кто бы им ни стал в следующем сезоне — Дин Хендерсон или Давид Де Хеа.



К слову, именно в "Юнайтед" Хитон начинал свою карьеру. Не получив шанса стать основным голкипером на "Олд Траффорд" и несколько раз отправляясь в аренду, в 2010 году Том разорвал отношения с "дьяволами", затем успев поиграть за "Кардифф", "Бристоль", "Бернли" и "Виллу".



В этом сезоне Хитон проигрывал конкуренцию прибывшему из "Арсенала" Эмилиано Мартинесу. Выбирая между лавкой "Виллы" и лавкой "Юнайтед", Том остановился на втором варианте.