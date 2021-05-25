Виллиан хочет вернуться в "Челси"

Вингер Виллиан, возможно, сыграл свой последний матч за "Арсенал", надеясь вернуться в "Челси" этим летом.

Не сумев договориться с "Челси" о новом контракте, прошлым летом Виллиан перешел в "Арсенал" свободным агентом, заключив роскошную сделку на три года с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю.



Однако большие деньги не сделали Виллиана счастливым. 32-летний бразилец забил лишь один гол в 37 матчах за "канониров", которые остались без еврокубков на будущий сезон.



Как утверждает Sky Sports, теперь Виллиан хочет покинуть "Эмирейтс", и его приоритет — вернуться в "Челси".



Впрочем, несколько других европейских клубов, а также "Интер Майами" из МЛС тоже хотят Виллиана и уже "упорно работают", чтобы заполучить бразильского ветерана.



Предполагается, что "Арсенал" не будет стоять на пути у Виллиана, который не оправдал надежд и который сильно нагружает зарплатную ведомость клуба.