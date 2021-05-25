Виллиан хочет вернуться в "Челси"

Виллиан Вингер Виллиан, возможно, сыграл свой последний матч за "Арсенал", надеясь вернуться в "Челси" этим летом.

Не сумев договориться с "Челси" о новом контракте, прошлым летом Виллиан перешел в "Арсенал" свободным агентом, заключив роскошную сделку на три года с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю.

Однако большие деньги не сделали Виллиана счастливым. 32-летний бразилец забил лишь один гол в 37 матчах за "канониров", которые остались без еврокубков на будущий сезон.

Как утверждает Sky Sports, теперь Виллиан хочет покинуть "Эмирейтс", и его приоритет — вернуться в "Челси".

Впрочем, несколько других европейских клубов, а также "Интер Майами" из МЛС тоже хотят Виллиана и уже "упорно работают", чтобы заполучить бразильского ветерана.

Предполагается, что "Арсенал" не будет стоять на пути у Виллиана, который не оправдал надежд и который сильно нагружает зарплатную ведомость клуба.


Метки Арсенал, Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. unclearness 25.05.2021 16:54 # unclearness
    20 лямов и норм

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  2. ivan-tns 25.05.2021 16:52 # ivan-tns
    Эта бразильская мафия во главе с Эду нормально доят Арсенал! Токсичное управление во всей красе!

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  3. division 25.05.2021 16:45 # division
    А, ну да. Он променяет роскошный жирный контракт в 250к в неделю у педиков, где абсолютно не надо ничего показывать на вариант с лавкой в Челси, где надо пахать и отрабатывать каждую копейку для того, чтобы выигрывать трофеи и оправдывать звание Королей Лондона.

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  4. cristean2 25.05.2021 16:40 # cristean2
    Нахуя?

    После Арсенала только в Бразилию или ЧШ

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  5. suddenly 25.05.2021 16:19 # suddenly
    Сначала Азар изъявил желание вернуться в Челси, теперь Виллиан. Старая гвардия возвращается, чемп можно не начинать :)

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  6. jabajaba 25.05.2021 16:19 # jabajaba
    уровень арса

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  7. sexan 25.05.2021 16:18 # sexan
    Пора в МЛС, там ещё попылит, а в АПЛ уже вряд ли.

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  8. asnural 25.05.2021 16:14 # asnural
    Подарить в шити...греть унитаз лысому

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  9. mixmaster 25.05.2021 16:12 # mixmaster
    пошёл по рукам)

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  10. hachidlo 25.05.2021 16:04 # hachidlo
    Конечно, вместе с Луизом.

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  11. abse 25.05.2021 16:04 # abse
    А его там ждут?

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