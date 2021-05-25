Виллиан хочет вернуться в "Челси"
Вингер Виллиан, возможно, сыграл свой последний матч за "Арсенал", надеясь вернуться в "Челси" этим летом.
Не сумев договориться с "Челси" о новом контракте, прошлым летом Виллиан перешел в "Арсенал" свободным агентом, заключив роскошную сделку на три года с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю.
Однако большие деньги не сделали Виллиана счастливым. 32-летний бразилец забил лишь один гол в 37 матчах за "канониров", которые остались без еврокубков на будущий сезон.
Как утверждает Sky Sports, теперь Виллиан хочет покинуть "Эмирейтс", и его приоритет — вернуться в "Челси".
Впрочем, несколько других европейских клубов, а также "Интер Майами" из МЛС тоже хотят Виллиана и уже "упорно работают", чтобы заполучить бразильского ветерана.
Предполагается, что "Арсенал" не будет стоять на пути у Виллиана, который не оправдал надежд и который сильно нагружает зарплатную ведомость клуба.
25.05.2021 16:00
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Последние комментарии:
20 лямов и норм
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Эта бразильская мафия во главе с Эду нормально доят Арсенал! Токсичное управление во всей красе!
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А, ну да. Он променяет роскошный жирный контракт в 250к в неделю у педиков, где абсолютно не надо ничего показывать на вариант с лавкой в Челси, где надо пахать и отрабатывать каждую копейку для того, чтобы выигрывать трофеи и оправдывать звание Королей Лондона.
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Нахуя?
После Арсенала только в Бразилию или ЧШ
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Сначала Азар изъявил желание вернуться в Челси, теперь Виллиан. Старая гвардия возвращается, чемп можно не начинать :)
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уровень арса
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Пора в МЛС, там ещё попылит, а в АПЛ уже вряд ли.
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Подарить в шити...греть унитаз лысому
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пошёл по рукам)
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Конечно, вместе с Луизом.
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А его там ждут?
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