Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил расширенную заявку своей команды на Евро-2020.

В список Саутгейта вошли 33 игрока, включая Аарона Рамсдейла, Бена Годфри, Бена Уайта, Джуда Беллингема, Мейсона Гринвуда, Олли Уоткинса. Не были обделены вниманием Гарета и Трент Александер-Арнольд с Джеком Грилишем.



А вот Эрик Дайер, травмированный Ник Поуп, Джеймс Тарковски, Фикайо Томори, Тэмми Абрахэм и Данни Ингс первенство Европы, по всей видимости, пропустят.



Добавим, к 1 июня Саутгейт должен сократить заявку до 26 имен. Впрочем, вносить изменения в нее можно будет вплоть до первого матча на турнире.



Предварительная (расширенная) заявка сборной Англии на Евро-2020



Голкиперы: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Шеффилд Юнайтед").



Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — "Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Бен Годфри ("Эвертон"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико"), Бен Уайт ("Брайтон").



Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джесси Лингард, Деклан Райс (оба — "Вест Хэм"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").



Нападающие: Доминик Калверт-Левин ("Эвертон"), Фил Фоден, Рахим Стерлинг (оба — "Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Мейсон Гринвуд, Маркус Рэшфорд (оба — "Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").