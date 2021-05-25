Расширенная заявка сборной Англии на Евро-2020
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил расширенную заявку своей команды на Евро-2020.
В список Саутгейта вошли 33 игрока, включая Аарона Рамсдейла, Бена Годфри, Бена Уайта, Джуда Беллингема, Мейсона Гринвуда, Олли Уоткинса. Не были обделены вниманием Гарета и Трент Александер-Арнольд с Джеком Грилишем.
А вот Эрик Дайер, травмированный Ник Поуп, Джеймс Тарковски, Фикайо Томори, Тэмми Абрахэм и Данни Ингс первенство Европы, по всей видимости, пропустят.
Добавим, к 1 июня Саутгейт должен сократить заявку до 26 имен. Впрочем, вносить изменения в нее можно будет вплоть до первого матча на турнире.
Предварительная (расширенная) заявка сборной Англии на Евро-2020
Голкиперы: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Шеффилд Юнайтед").
Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — "Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Бен Годфри ("Эвертон"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико"), Бен Уайт ("Брайтон").
Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джесси Лингард, Деклан Райс (оба — "Вест Хэм"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").
Нападающие: Доминик Калверт-Левин ("Эвертон"), Фил Фоден, Рахим Стерлинг (оба — "Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Мейсон Гринвуд, Маркус Рэшфорд (оба — "Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").
25.05.2021 15:20
Просмотров: 2528
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Facebook начал "помечать" российские пропагандистские СМИ. Соответствующие отметки "Это издание контролируется государством Россия" появились на публикациях групп "РИА Новости", Russia Today (RT), Ruptly и Sputnik.
"Чтобы выявлять такие СМИ, компания Facebook проводит исследования и применяет специально разработанную систему оценки. Поскольку страницы подконтрольных государству средств массовой информации при поддержке властей влияют на мнения людей, компания Facebook применяет к ним особенно высокие стандарты прозрачности", - пишут в FВ.
(ответить)
-------Хендерсон------
--Шоу-Мага-Стоунз-ТАА--
--Хендерсон-Маунт-Райс--
Грилиш-Кейн/Калверт-Санчо
Объективно.
(ответить)
Пол Паркер: "Ван-Биссака лучше Александер-Арнольда"
13.08.2019 23:44 #
mancunia-planet
лучшие играют в МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Ван Анхольт: "Ван Биссака лучше, чем Александер-Арнольд"
15.05.2020 20:35 #
januzaj00
Трент это типа маркоса алонсо. Вперёд нормально бегает, назад в принципе вообще не бежит
15.05.2020 20:38 #
mancunia-planet
АВБ вообще-то лучший правый защитник мира
(ответить)
В атаке такое разнообразие а в полузащите просто импотенция
(ответить)
Хендерсон выздоровел уже ?
(ответить)
Четко дал понять УанБиссаке, что тот за Конго свое играл.
В целом понятно.
Основа: ВР. Хэндерсон, Пикфорд и кто-то еще.
ЗЩ. Уолкер, Трипер, Стоунс, Магуир(?), Шоу, Чилвелл, Мингс
ПЦ. Райс, Филлипс, Маунт, Проуз, Хрендерсон (?), Фоден, Сака
НП. Стерлинг, Кейн, Рашфорд, Санчо
Остальные под вопросом
Источник: http://fapl.ru/posts/86115/?c=1#c7352872
(ответить)
Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити")
Фил Фоден, Рахим Стерлинг (оба — "Манчестер Сити")
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Физрук, оставь ТАА в покое.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий