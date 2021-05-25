Расширенная заявка сборной Англии на Евро-2020

Трент Александер-Арнольд Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил расширенную заявку своей команды на Евро-2020.

В список Саутгейта вошли 33 игрока, включая Аарона Рамсдейла, Бена Годфри, Бена Уайта, Джуда Беллингема, Мейсона Гринвуда, Олли Уоткинса. Не были обделены вниманием Гарета и Трент Александер-Арнольд с Джеком Грилишем.

А вот Эрик Дайер, травмированный Ник Поуп, Джеймс Тарковски, Фикайо Томори, Тэмми Абрахэм и Данни Ингс первенство Европы, по всей видимости, пропустят.

Добавим, к 1 июня Саутгейт должен сократить заявку до 26 имен. Впрочем, вносить изменения в нее можно будет вплоть до первого матча на турнире.

Предварительная (расширенная) заявка сборной Англии на Евро-2020

Голкиперы: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Шеффилд Юнайтед").

Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — "Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Бен Годфри ("Эвертон"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико"), Бен Уайт ("Брайтон").

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джесси Лингард, Деклан Райс (оба — "Вест Хэм"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").

Нападающие: Доминик Калверт-Левин ("Эвертон"), Фил Фоден, Рахим Стерлинг (оба — "Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Мейсон Гринвуд, Маркус Рэшфорд (оба — "Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").


Метки Евро-2020, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2021 15:20

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Последние комментарии:




  1. fanstevengerrard 25.05.2021 16:26 # fanstevengerrard
    Facebook начал "помечать" российские пропагандистские СМИ. Соответствующие отметки "Это издание контролируется государством Россия" появились на публикациях групп "РИА Новости", Russia Today (RT), Ruptly и Sputnik.

    "Чтобы выявлять такие СМИ, компания Facebook проводит исследования и применяет специально разработанную систему оценки. Поскольку страницы подконтрольных государству средств массовой информации при поддержке властей влияют на мнения людей, компания Facebook применяет к ним особенно высокие стандарты прозрачности", - пишут в FВ.

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  2. imf-tau 25.05.2021 16:08 # imf-tau
    -------Хендерсон------
    --Шоу-Мага-Стоунз-ТАА--
    --Хендерсон-Маунт-Райс--
    Грилиш-Кейн/Калверт-Санчо

    Объективно.

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  3. superglor 25.05.2021 16:00 # superglor
    Пол Паркер: "Ван-Биссака лучше Александер-Арнольда"

    13.08.2019 23:44 #
    mancunia-planet

    лучшие играют в МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

    Ван Анхольт: "Ван Биссака лучше, чем Александер-Арнольд"

    15.05.2020 20:35 #
    januzaj00

    Трент это типа маркоса алонсо. Вперёд нормально бегает, назад в принципе вообще не бежит

    15.05.2020 20:38 #
    mancunia-planet

    АВБ вообще-то лучший правый защитник мира

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  4. januzaj00 25.05.2021 15:53 # januzaj00
    В атаке такое разнообразие а в полузащите просто импотенция

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  5. scrim 25.05.2021 15:47 # scrim
    Хендерсон выздоровел уже ?

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  6. high-malvern 25.05.2021 15:43 # high-malvern
    Четко дал понять УанБиссаке, что тот за Конго свое играл.
    В целом понятно.
    Основа: ВР. Хэндерсон, Пикфорд и кто-то еще.
    ЗЩ. Уолкер, Трипер, Стоунс, Магуир(?), Шоу, Чилвелл, Мингс
    ПЦ. Райс, Филлипс, Маунт, Проуз, Хрендерсон (?), Фоден, Сака
    НП. Стерлинг, Кейн, Рашфорд, Санчо
    Остальные под вопросом


    Источник: http://fapl.ru/posts/86115/?c=1#c7352872

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  7. true-manc 25.05.2021 15:41 # true-manc
    Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити")
    Фил Фоден, Рахим Стерлинг (оба — "Манчестер Сити")

    КОРОЛИ!!!

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  8. dexter 25.05.2021 15:27 # dexter
    Физрук, оставь ТАА в покое.

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