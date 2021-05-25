"Тоттенхэм" ведет переговоры с Роберто Мартинесом
"Тоттенхэм" ведет переговоры с главным тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом о назначении того на место уволенного Жозе Моуриньо.
В прошлом месяце — за считанные дни до проигранного "Манчестер Сити" финала Кубка Лиги — "Тоттенхэм" объявил о расставании с Моуриньо.
Найти замену Жозе оказалось не так-то просто, потому что специалисты с именем стали один за другим отвергать "шпор".
Однако минимум одного заинтересованного специалиста топ-уровня лондонский клуб все же нашел и сейчас продолжает переговоры с Мартинесом, сообщает Sky Sports.
По информации издания, Роберто сообщил друзьям о своем желании вернуться в клубный футбол после Евро-2020.
Мартинес известен в Англии по работе с "Суонси", "Уиганом" и "Эвертоном". Сборную Бельгии Роберто тренирует с 2016 года, достигнув с "красными дьяволами" первой строчки в рейтинге национальных команд ФИФА.
25.05.2021 15:00
Просмотров: 217
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: