"Тоттенхэм" ведет переговоры с Роберто Мартинесом

"Тоттенхэм" ведет переговоры с главным тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом о назначении того на место уволенного Жозе Моуриньо.

В прошлом месяце — за считанные дни до проигранного "Манчестер Сити" финала Кубка Лиги — "Тоттенхэм" объявил о расставании с Моуриньо.



Найти замену Жозе оказалось не так-то просто, потому что специалисты с именем стали один за другим отвергать "шпор".



Однако минимум одного заинтересованного специалиста топ-уровня лондонский клуб все же нашел и сейчас продолжает переговоры с Мартинесом, сообщает Sky Sports.



По информации издания, Роберто сообщил друзьям о своем желании вернуться в клубный футбол после Евро-2020.



Мартинес известен в Англии по работе с "Суонси", "Уиганом" и "Эвертоном". Сборную Бельгии Роберто тренирует с 2016 года, достигнув с "красными дьяволами" первой строчки в рейтинге национальных команд ФИФА.