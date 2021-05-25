"Вулверхэмптон" готов продать Невеша за 35 млн. фунтов

Рубен Невеш "Вулверхэмптон" готов продать полузащитника Рубена Невеша этим летом всего за 35 миллионов фунтов.

Попрощавшись с Нуну Эшпириту Санту после воскресного матча против "Манчестер Юнайтед", сейчас "волки" определяются с новым главным тренером и готовятся к перестройке команды.

По информации The Athletic, отбить затраты на обновление состава клуб с "Молинью" планирует с помощью продажи Невеша, который выступает здесь после своего перехода из "Порту" за 15.8 млн. фунтов четыре года назад.

"Вулверхэмпон" установил вполне адекватную цену за Рубена, который был ключевым игроком при Нуну, и надеется привлечь интерес больших клубов вроде "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", которые присматривались к 24-летнему португальцу в прошлом.

Добавим, "Ливерпуль" может увидеть в Невеше замену для покидающего клуб Джорджиньо Вейналдума. Пеп Лейндерс, ассистент Юргена Клоппа, знаком с Рубеном по совместной работе в системе "Порту".


Метки Вулверхэмптон, Невеш

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 25.05.2021 15:02 # quavo
    Вот это топарик ! В мю его

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  2. dentinho 25.05.2021 14:42 # dentinho
    Артета, не спать. Какие Биссумы когда есть Невеш?

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  3. mane 25.05.2021 14:21 # mane
    можно вместо Вижна

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  4. insomniac 25.05.2021 14:19 # insomniac
    вместо Фреда был бы в тему

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  5. liverpool-inchas 25.05.2021 14:14 # liverpool-inchas
    Рубен Невеш! Неужели нельзя перечитать текст перед выставлением ?

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  6. alexander-arnold 25.05.2021 14:06 # alexander-arnold
    в ЛФК его

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  7. hachidlo 25.05.2021 14:03 # hachidlo
    Удивительно, но последние несколько фмов он стабильно переходит в Ливерпуль. Совпадение?

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