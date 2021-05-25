"Вулверхэмптон" готов продать Невеша за 35 млн. фунтов

"Вулверхэмптон" готов продать полузащитника Рубена Невеша этим летом всего за 35 миллионов фунтов.

Попрощавшись с Нуну Эшпириту Санту после воскресного матча против "Манчестер Юнайтед", сейчас "волки" определяются с новым главным тренером и готовятся к перестройке команды.



По информации The Athletic, отбить затраты на обновление состава клуб с "Молинью" планирует с помощью продажи Невеша, который выступает здесь после своего перехода из "Порту" за 15.8 млн. фунтов четыре года назад.



"Вулверхэмпон" установил вполне адекватную цену за Рубена, который был ключевым игроком при Нуну, и надеется привлечь интерес больших клубов вроде "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", которые присматривались к 24-летнему португальцу в прошлом.



Добавим, "Ливерпуль" может увидеть в Невеше замену для покидающего клуб Джорджиньо Вейналдума. Пеп Лейндерс, ассистент Юргена Клоппа, знаком с Рубеном по совместной работе в системе "Порту".