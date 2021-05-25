"Ливерпуль" завершает приобретение Конате

"Ливерпуль" готовится завершить приобретение защитника "РБ Лейпциг" Ибраимы Конате.

На днях в прессе появились слухи, что трансфер Конате в "Ливерпуль" находится под угрозой срыва, так как "РБ Лейпциг" хочет всю сумму отступных сразу, а "красные" предпочли бы расплачиваться поэтапно.



Однако Daily Mail стало известно от своих источников в Германии, что "Ливерпуль" согласился на условия немецкого клуба и теперь заплатит 40 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Конате в качестве отступных.



Правды ради, Sky Sports называет несколько другую сумму — 30 млн. фунтов. Как бы то ни было, оба издания ожидают, что в ближайшее время "Ливерпуль" оформит сделку по Ибраиме.



"РБ Лейпциг" уже смирился с уходом Конате, которому сегодня исполняется 22, и сейчас активно ищет замену для Ибраимы, в качестве одного из вариантов рассматривая Озана Кабака, который провел вторую половину этого сезона в "Ливерпуле" на правах аренды из "Шальке-04".