Форлан уверен, что Кавани не испугает приход Кейна или Холанда

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Диего Форлан уверен, что Эдинсона Кавани не испугал бы приход другого нападающего на "Олд Траффорд".

Согласно слухам, этим летом "Юнайтед" надеется купить Харри Кейна из "Тоттенхэма" или Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".



По мнению Форлана, это стоит сделать, несмотря на продление контракта с Кавани. Диего уверен, что его соотечественник, забивший 16 голов в 38 матчах за "красных дьяволов", не сядет в запас с приходом звездного бомбардира.



"Повышение конкуренции — это хорошо, когда ты играешь так много матчей, а в случае с "Манчестер Юнайтед" это имеет место каждый год".



"Не вижу ничего плохого в приходе одного их них (Кейна или Холанда). Конечно, они смогли бы играть вместе с Кавани, как Кавани играет вместе с Луисом Суаресом за национальную команду".



"Если один из них перейдет, если у "Юнайтед" будет такая возможность, то это не означает, что Кавани или новичок станет запасным на "Олд Траффорд".



"Ни в коем случае. Думаю, это увеличит конкуренцию, а также сослужит хорошую службу для молодых игроков".



"Он (Кавани) так много лет провел в Европе, и везде была высокая конкуренция: в ПСЖ, в "Наполи", в национальной команде. Ему нравится конкуренция", — цитирует Форлана The Independent.