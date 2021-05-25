МЮ определится с планами на Пау Торреса после финала Лиги Европы

Пау Торрес "Манчестер Юнайтед" примет решение по защитнику "Вильярреала" Пау Торресу после финала Лиги Европы в среду.

Центр обороны является одной из зон, которые главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется укрепить в летнее трансферное окно.

По информации Manchester Evening News, "красные дьяволы" уже контактируют с представителями Рафаэля Варана из "Реала", но серьезной альтернативной французу выступает 24-летний Торрес.

В ближайшую среду в Гданьске "Юнайтед" воочию понаблюдает Торреса в рамках финала Лиги Европы, и это может стать "финальным аудированием" для Пау.

Впрочем Торрес пока не контактировал с "дьяволами" и не ожидает, что его будущее разрешится раньше Евро-2020, куда он отправится со сборной Испании.


Метки Вильярреал, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Торрес

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2021 11:00

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