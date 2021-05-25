Беллерин рассказал, как пристрастился к алкоголю

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин признался, что пристрастился к алкоголю, когда его захлестнули травмы.

Беллерин пропустил большую часть 2019 года из-за травмы крестообразных связок колена, чему предшествовали проблемы с задней поверхностью бедра.



26-летний испанец чувствовал себя настолько оторванным от футбола, что пустился во все тяжкие.



"Это был первый раз, когда я получил такого рода травму. Некоторые из моих друзей и партнеров по команде имели подобный опыт, и рядом со мной была моя семья, но я не имел четкого представления, что будет со мной".



"Пока я лечился, то особо не тренировался, и я начал посещать вечеринки, употреблять алкоголь и делать прочие вещи, о которых футболисту не положено говорить, но такова правда".



"У футболистов бывают проблемы, душевные проблемы. Но когда ты забираешь у них футбол, ты по сути лишаешь их души, и это сложно".



"Естественно, Лондон — это город, где много соблазнов, которым легко поддаться, когда тебе не нужно тренироваться и играть. Мой разум просто ушел не в ту сторону", — цитирует Беллерина Goal.