Беллерин рассказал, как пристрастился к алкоголю
Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин признался, что пристрастился к алкоголю, когда его захлестнули травмы.
Беллерин пропустил большую часть 2019 года из-за травмы крестообразных связок колена, чему предшествовали проблемы с задней поверхностью бедра.
26-летний испанец чувствовал себя настолько оторванным от футбола, что пустился во все тяжкие.
"Это был первый раз, когда я получил такого рода травму. Некоторые из моих друзей и партнеров по команде имели подобный опыт, и рядом со мной была моя семья, но я не имел четкого представления, что будет со мной".
"Пока я лечился, то особо не тренировался, и я начал посещать вечеринки, употреблять алкоголь и делать прочие вещи, о которых футболисту не положено говорить, но такова правда".
"У футболистов бывают проблемы, душевные проблемы. Но когда ты забираешь у них футбол, ты по сути лишаешь их души, и это сложно".
"Естественно, Лондон — это город, где много соблазнов, которым легко поддаться, когда тебе не нужно тренироваться и играть. Мой разум просто ушел не в ту сторону", — цитирует Беллерина Goal.
25.05.2021 10:00
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Конечно, нахождение в никчёмном гейклубе аснл любому игроку психику напрочь испортит.
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Что не говори но у проф.спортсменов жизнь не сказка, помню в молодости тусили по клубам и смеялись над знакомыми что тренировались по 3 раза в день(
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в Арсенал топарика Баркли, у него кореш появился
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Заголовок мощный, а сама статья ноль. В Лондоне много соблазнов, которым легко поддаться. Мда...
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Теперь ему только в Челси дорога!
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