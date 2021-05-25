Беллерин рассказал, как пристрастился к алкоголю

Эктор Беллерин Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин признался, что пристрастился к алкоголю, когда его захлестнули травмы.

Беллерин пропустил большую часть 2019 года из-за травмы крестообразных связок колена, чему предшествовали проблемы с задней поверхностью бедра.

26-летний испанец чувствовал себя настолько оторванным от футбола, что пустился во все тяжкие.

"Это был первый раз, когда я получил такого рода травму. Некоторые из моих друзей и партнеров по команде имели подобный опыт, и рядом со мной была моя семья, но я не имел четкого представления, что будет со мной".

"Пока я лечился, то особо не тренировался, и я начал посещать вечеринки, употреблять алкоголь и делать прочие вещи, о которых футболисту не положено говорить, но такова правда".

"У футболистов бывают проблемы, душевные проблемы. Но когда ты забираешь у них футбол, ты по сути лишаешь их души, и это сложно".

"Естественно, Лондон — это город, где много соблазнов, которым легко поддаться, когда тебе не нужно тренироваться и играть. Мой разум просто ушел не в ту сторону", — цитирует Беллерина Goal.


Метки Арсенал, Беллерин

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 25.05.2021 11:38 # chelsea88
    Конечно, нахождение в никчёмном гейклубе аснл любому игроку психику напрочь испортит.

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  2. bes-ter 25.05.2021 11:23 # bes-ter
    Что не говори но у проф.спортсменов жизнь не сказка, помню в молодости тусили по клубам и смеялись над знакомыми что тренировались по 3 раза в день(

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  3. scrim 25.05.2021 11:17 # scrim
    в Арсенал топарика Баркли, у него кореш появился

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  4. sexan 25.05.2021 10:58 # sexan
    Заголовок мощный, а сама статья ноль. В Лондоне много соблазнов, которым легко поддаться. Мда...

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  5. alexander-arnold 25.05.2021 10:01 # alexander-arnold
    Теперь ему только в Челси дорога!

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