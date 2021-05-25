Почеттино может вернуться в "Тоттенхэм"
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может вернуться в "Тоттенхэм" этим летом.
Решение о расставании с Почеттино президент "шпор" Даниэль Леви принял в ноябре 2019, а в январе этого года Маурисио обрел новую работу, возглавив ПСЖ.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Леви жалеет об увольнении Почеттино, признавшись друзьям, что это "худшая ошибка в его карьере".
Теперь Леви готов позвать Почеттино обратно, а Маурисио в свою очередь открыт к возвращению в Северный Лондон, не сумев преуспеть в Париже.
За полгода работы на "Стад де Франс" Почеттино отметился лишь тем, что с треском проиграл "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги Чемпионов и уступил титул Лиги 1 "Лиллю".
49-летний аргентинец чувствует, что у него осталось незаконченное дело в "Тоттенхэме", где он был чрезвычайно популярной фигурой, в отличие от ПСЖ.
Леви надеется, что Почеттино помог бы убедить Харри Кейна остаться. В противном случае Маурисио будет поручено строительство новой команды на вырученные за лучшего бомбардира деньги.
25.05.2021 09:00
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Последние комментарии:
Похоже на крутую сказку..
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отставание от Лилля ещё при Тухеле было , верно ?
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с трудом верится что Поч всего через полгода уйдет из ПСЖ.
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Ну конечно, он же в ПСЖ просто попробовать пришёл. Ну не вышло сразу, го обратно в Тоттенхэм.
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Поч хороший! Велком бак
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