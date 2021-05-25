Почеттино может вернуться в "Тоттенхэм"

Маурисио Почеттино Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может вернуться в "Тоттенхэм" этим летом.

Решение о расставании с Почеттино президент "шпор" Даниэль Леви принял в ноябре 2019, а в январе этого года Маурисио обрел новую работу, возглавив ПСЖ.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Леви жалеет об увольнении Почеттино, признавшись друзьям, что это "худшая ошибка в его карьере".

Теперь Леви готов позвать Почеттино обратно, а Маурисио в свою очередь открыт к возвращению в Северный Лондон, не сумев преуспеть в Париже.

За полгода работы на "Стад де Франс" Почеттино отметился лишь тем, что с треском проиграл "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги Чемпионов и уступил титул Лиги 1 "Лиллю".

49-летний аргентинец чувствует, что у него осталось незаконченное дело в "Тоттенхэме", где он был чрезвычайно популярной фигурой, в отличие от ПСЖ.

Леви надеется, что Почеттино помог бы убедить Харри Кейна остаться. В противном случае Маурисио будет поручено строительство новой команды на вырученные за лучшего бомбардира деньги.


Метки Почеттино, ПСЖ, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2021 09:00

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  1. anabanana94 25.05.2021 09:43 # anabanana94
    Похоже на крутую сказку..

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  2. kler 25.05.2021 09:25 # kler
    отставание от Лилля ещё при Тухеле было , верно ?

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  3. ray-black 25.05.2021 09:13 # ray-black
    с трудом верится что Поч всего через полгода уйдет из ПСЖ.

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  4. sausage 25.05.2021 09:10 # sausage
    Ну конечно, он же в ПСЖ просто попробовать пришёл. Ну не вышло сразу, го обратно в Тоттенхэм.

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  5. albakhan 25.05.2021 09:02 # albakhan
    Поч хороший! Велком бак

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