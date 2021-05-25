Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может вернуться в "Тоттенхэм" этим летом.

Решение о расставании с Почеттино президент "шпор" Даниэль Леви принял в ноябре 2019, а в январе этого года Маурисио обрел новую работу, возглавив ПСЖ.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Леви жалеет об увольнении Почеттино, признавшись друзьям, что это "худшая ошибка в его карьере".



Теперь Леви готов позвать Почеттино обратно, а Маурисио в свою очередь открыт к возвращению в Северный Лондон, не сумев преуспеть в Париже.



За полгода работы на "Стад де Франс" Почеттино отметился лишь тем, что с треском проиграл "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги Чемпионов и уступил титул Лиги 1 "Лиллю".



49-летний аргентинец чувствует, что у него осталось незаконченное дело в "Тоттенхэме", где он был чрезвычайно популярной фигурой, в отличие от ПСЖ.



Леви надеется, что Почеттино помог бы убедить Харри Кейна остаться. В противном случае Маурисио будет поручено строительство новой команды на вырученные за лучшего бомбардира деньги.