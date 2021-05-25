"Барселона" и "Бавария" сражаются за Вейналдума
"Барселона" и "Бавария" пытаются подписать полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума.
Сыграв против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье, и сам Вейналдум, и его тренер Юрген Клопп подтвердили, что это был последний матч для 30-летнего голландца за мерсисайдский клуб.
Вейналдум покидает "Энфилд" после пяти сезонов, не сумев договориться о новом контракте, а статус свободного агента делает его крайне лакомой целью для европейских грандов.
Как сообщает Sky Sports, Вейналдум по-прежнему вызывает интерес со стороны своего бывшего наставника по национальной команде Роналда Кумана, который ныне тренирует "Барселону".
Однако в борьбе за Вейналдума "Барселона" столкнулась с конкуренцией со стороны "Баварии" и четырех других клубов, чьи имена не называются.
Совсем скоро Вейналдум отправится на Евро-2020, где он будет капитаном сборной Голландии, и если Джорджиньо не поспешит с выбором пристанища, сага насчет его будущего продлится минимум до июля.
25.05.2021 08:00
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в Барселоне будет Мисси и вся игра строится вокруг него.
Лучше пусть в БАварию пиздует, его будут на руках носить, как Хаби Алонсо
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а что Алькантара лучше него?
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Даже фанам Ливерпуля уже пох на него.
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