"Барселона" и "Бавария" сражаются за Вейналдума

"Барселона" и "Бавария" пытаются подписать полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума.

Сыграв против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье, и сам Вейналдум, и его тренер Юрген Клопп подтвердили, что это был последний матч для 30-летнего голландца за мерсисайдский клуб.



Вейналдум покидает "Энфилд" после пяти сезонов, не сумев договориться о новом контракте, а статус свободного агента делает его крайне лакомой целью для европейских грандов.



Как сообщает Sky Sports, Вейналдум по-прежнему вызывает интерес со стороны своего бывшего наставника по национальной команде Роналда Кумана, который ныне тренирует "Барселону".



Однако в борьбе за Вейналдума "Барселона" столкнулась с конкуренцией со стороны "Баварии" и четырех других клубов, чьи имена не называются.



Совсем скоро Вейналдум отправится на Евро-2020, где он будет капитаном сборной Голландии, и если Джорджиньо не поспешит с выбором пристанища, сага насчет его будущего продлится минимум до июля.