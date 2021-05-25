Оглашение заявки сборной Англии на Евро-2020 откладывается на неделю

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отложил оглашение заявки на Евро-2020 до следующего вторника, 1 июля.

Еще два недели назад было объявлено, что заявка английской сборной на предстоящий Чемпионат Европы будет оглашена 25 мая.



Однако до 12 кандидатов в национальную команду еще не завершили сезон, готовясь к финалам Лиги Чемпионов и Лиги Европы, и это заставило Саутгейта повременить с некоторыми решениями.



Кроме того, Гарет хочет дать чуть больше времени игрокам вроде Ника Поупа, Харри Магуайра, Калвина Филлипса и Джордана Хендердсона, которые или все еще травмированы, или едва восстановились после травм.



Как сообщает Sky Sports, Саутгейт не станет отменять назначенную на этот вторник пресс-конференцию, но сегодня он огласит лишь расширенный список, а с окончательной заявкой из 26 имен определится к следующему вторнику.



Добавим, что УЕФА все равно разрешает всем сборным, участвующим на Евро-2020, вносить изменения в свои заявки до первого матча на турнире, коим для англичан станет игра против Хорватии 13 июня.