Оглашение заявки сборной Англии на Евро-2020 откладывается на неделю

Гарет Саутгейт и Трент Александер-Арнольд Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отложил оглашение заявки на Евро-2020 до следующего вторника, 1 июля.

Еще два недели назад было объявлено, что заявка английской сборной на предстоящий Чемпионат Европы будет оглашена 25 мая.

Однако до 12 кандидатов в национальную команду еще не завершили сезон, готовясь к финалам Лиги Чемпионов и Лиги Европы, и это заставило Саутгейта повременить с некоторыми решениями.

Кроме того, Гарет хочет дать чуть больше времени игрокам вроде Ника Поупа, Харри Магуайра, Калвина Филлипса и Джордана Хендердсона, которые или все еще травмированы, или едва восстановились после травм.

Как сообщает Sky Sports, Саутгейт не станет отменять назначенную на этот вторник пресс-конференцию, но сегодня он огласит лишь расширенный список, а с окончательной заявкой из 26 имен определится к следующему вторнику.

Добавим, что УЕФА все равно разрешает всем сборным, участвующим на Евро-2020, вносить изменения в свои заявки до первого матча на турнире, коим для англичан станет игра против Хорватии 13 июня.


Метки Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. armaha 25.05.2021 07:22 # armaha
    Правильно сделал. + ради евро дополнительный стимул спорным игрокам показать себя в финалах.

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  2. tigerpool 25.05.2021 07:20 # tigerpool
    Да пусть лучше и ТАА и Хендо отдохнут, чем будут играть за этих немощей

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  3. liverpo0ol 25.05.2021 07:07 # liverpo0ol
    Жду твит от ТАА как он ссыт на конверт с приглашением.

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