Лаже вылетел на переговоры с "Вулверхэмптоном"

Бруну Лаже Португалец Бруну Лаже вылетел в Англию на переговоры относительно вакансии главного тренера "Вулверхэмптона".

Напомним, в преддверии заключительного тура Премьер-Лиги было объявлено, что "волки" и Нуну Эшпириту Санту расстанутся в конце сезона по обоюдному согласию сторон.

Ранее ходили слухи, что продолжить дело Нуну может покидающий "Рому" Паулу Фонсенка, однако The Telegraph сватает на "Молинью" другого португальского специалиста в лице 45-летнего Лаже.

На кандидатуре Лаже настаивает Жорже Мендеш, имеющий тесные связи с владельцами "Вулверхэмптона". Авторитетный суперагент намерен во что бы то ни стало трудоустроить своего клиента в Премьер-Лиге этим летом.

Лаже, тренировавший "Бенфику" в течение полутора лет до июня 2020, не является новичком в английском футболе. Ранее Бруну поработал ассистентом в "Суонси" и "Шеффилд Уэнсдей".

Окончательное решение о назначении Лаже пока не принято. Кроме того, у "волков" есть и другие кандидаты, которые будут приглашены на собеседование, однако ожидается, что в ближайшие недели эта работа будет доверена именно Бруну.


Метки Вулверхэмптон, Лаже, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2021 00:05

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  1. hammersmith 25.05.2021 01:14 # hammersmith
    а вот и новый топарик с подходящей фамилией для пенсов нарисовался.

    (ответить)

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