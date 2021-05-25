Лаже вылетел на переговоры с "Вулверхэмптоном"

Португалец Бруну Лаже вылетел в Англию на переговоры относительно вакансии главного тренера "Вулверхэмптона".

Напомним, в преддверии заключительного тура Премьер-Лиги было объявлено, что "волки" и Нуну Эшпириту Санту расстанутся в конце сезона по обоюдному согласию сторон.



Ранее ходили слухи, что продолжить дело Нуну может покидающий "Рому" Паулу Фонсенка, однако The Telegraph сватает на "Молинью" другого португальского специалиста в лице 45-летнего Лаже.



На кандидатуре Лаже настаивает Жорже Мендеш, имеющий тесные связи с владельцами "Вулверхэмптона". Авторитетный суперагент намерен во что бы то ни стало трудоустроить своего клиента в Премьер-Лиге этим летом.



Лаже, тренировавший "Бенфику" в течение полутора лет до июня 2020, не является новичком в английском футболе. Ранее Бруну поработал ассистентом в "Суонси" и "Шеффилд Уэнсдей".



Окончательное решение о назначении Лаже пока не принято. Кроме того, у "волков" есть и другие кандидаты, которые будут приглашены на собеседование, однако ожидается, что в ближайшие недели эта работа будет доверена именно Бруну.