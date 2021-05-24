Гвардиола — Тренер Года по версии LMA

Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" был признан Тренром Года по версии Ассоциации тренеров (League Managers' Association).

Накануне Гвардиола поднял над головой свой третий титул Премьер-Лиги за четыре последних года. Ранее в этом сезоне Хосеп также завоевал Кубок Лиги и впервые в истории клуба достиг финала Лиги Чемпионов.



Звание Тренера Года по версии PFA достается Гвардиоле во второй раз. Также каталонец признавался лучшим своими коллегами в сезоне 2017/18, когда "горожане" выиграли Премьер-Лигу с рекордными 100 очками.



Помимо Гвардиолы, на награду имени сэра Алекса Фергюсона в этому году также претендовали Марсело Бьелса из "Лидса", Даниэль Фарке из "Норвича", Эмма Хейс из женской команды "Челси", Дэвид Мойес из "Вест Хэма" и Брендан Роджерс из "Лестера".



"Я рад выиграть награду Тренеру Года по версии LMA во второй раз. Это особенный трофей для меня, потому что так проголосовали мои коллеги тренеры. Такого рода награда возможна, только если тренера окружают профессионалы топ-уровня".



"Мои игроки были великолепны — их самоотдача и профессионализм никогда не вызывали вопросов, даже в этот самый сложный сезон, с которым мы когда-либо сталкивались".



"Мой персонал тоже заслуживает высшей похвалы. Мне так повезло обладать командой людей, которые каждый день стараются изо всех сил, чтобы "Манчестер Сити" мог быть как можно лучше".



"Эту награду я посвящаю им и разделяю с ими", — сообщил Гвардиола.