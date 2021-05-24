Магуайр объяснил, почему отверг "Сити"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр рассказал, почему отверг "Манчестер Сити", когда уходил из "Лестера" в 2019 году.
Два года назад "Юнайтед" сделал Магуайра самым дорогим защитником в мире, заплатив "Лестеру" 80 миллионов фунтов.
Заполучить Харри хотел и главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола, однако англичанин не смог пойти против своего сердца.
"Оба клуба были заинтересованы. Я разговаривал и с "Манчестер Сити", и с "Манчестер Юнайтед".
"Не хочу проявить неуважение к "Манчестер Сити", но я рос, наблюдая за "Манчестер Юнайтед", так что мое сердце всегда лежало к этому клубу".
"Я разговаривал с Пепом и был под впечатлением от их футбола и того, что он сделал для клуба. Я очень его уважаю и его достижения, но мое сердце уже определилось с момента, когда "Юнайтед" проявил интерес ко мне".
"Юнайтед" охотился за мной 12 или 15 месяцев, и это вселило в меня огромную уверенность. Они показали, как сильно верят в меня и какую важную роль в команде мне отводят", — сообщил Магуайр ютуб-каналу Гари Невилла The Overlap.
24.05.2021 22:00
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Последние комментарии:
>>но я рос, наблюдая за "Манчестер Юнайтед", так что мое сердце всегда лежало к этому клубу".
Ни кто не смотрит Сити, ни кому они не интересны...
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что-то много в последнее время этого косолапого опущенца, пробитого прошлым летом в греции
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Как же збс что не взяли этого днаря, с таким е6лом только за скум играть
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Думаю, в Сити не шибко расстроены, что эта деревяха досталась соседям.
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