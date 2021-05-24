Магуайр объяснил, почему отверг "Сити"

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр рассказал, почему отверг "Манчестер Сити", когда уходил из "Лестера" в 2019 году.

Два года назад "Юнайтед" сделал Магуайра самым дорогим защитником в мире, заплатив "Лестеру" 80 миллионов фунтов.

Заполучить Харри хотел и главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола, однако англичанин не смог пойти против своего сердца.

"Оба клуба были заинтересованы. Я разговаривал и с "Манчестер Сити", и с "Манчестер Юнайтед".

"Не хочу проявить неуважение к "Манчестер Сити", но я рос, наблюдая за "Манчестер Юнайтед", так что мое сердце всегда лежало к этому клубу".

"Я разговаривал с Пепом и был под впечатлением от их футбола и того, что он сделал для клуба. Я очень его уважаю и его достижения, но мое сердце уже определилось с момента, когда "Юнайтед" проявил интерес ко мне".

"Юнайтед" охотился за мной 12 или 15 месяцев, и это вселило в меня огромную уверенность. Они показали, как сильно верят в меня и какую важную роль в команде мне отводят", — сообщил Магуайр ютуб-каналу Гари Невилла The Overlap.


Метки Магуайр, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2021 22:00

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  1. suddenly 24.05.2021 22:17 # suddenly
    >>но я рос, наблюдая за "Манчестер Юнайтед", так что мое сердце всегда лежало к этому клубу".

    Ни кто не смотрит Сити, ни кому они не интересны...

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  2. superperez101 24.05.2021 22:13 # superperez101
    что-то много в последнее время этого косолапого опущенца, пробитого прошлым летом в греции

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  3. mancityman 24.05.2021 22:06 # mancityman
    Как же збс что не взяли этого днаря, с таким е6лом только за скум играть

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  4. lahmatyj 24.05.2021 22:03 # lahmatyj
    Думаю, в Сити не шибко расстроены, что эта деревяха досталась соседям.

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