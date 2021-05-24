Гвардиола не переживает насчет рефери на финал Лиги Чемпионов
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его не тревожит назначение рефери Матеу Лаоса на финал Лиги Чемпионов.
В ближайшую субботу Гвардиоле предстоит снова увидеться со своим соотечественником Лаосом, который изгнал его на трибуны во время четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" в 2018 году, спорным образом отменив гол "горожан".
Годом ранее Лаос тоже засвидетельствовал вылет "Сити" из Лиги Чемпионов, показав нападающему "горожан" Серхио Агуэро желтую карточку за симуляцию вместо присуждения пенальти.
"Матеу Лаос — особенный парень, ему нравится быть другим, ему нравится быть особенным", — говорил Гвардиола после своего удаления против "Ливерпуля", когда рефери отменил гол Лероя Сане из-за офсайда, несмотря на то, что мяч к игроку "Сити" пришел с касанием от Джеймса Милнера.
В преддверии финала против "Челси" в Порту Хосеп предпочел закопать топор войны и дал понять, что спокоен насчет судейства.
"Разговаривал ли я с ним после того матча? Нет".
"Переживал ли я после его назначения? Ни единой секунды. Это не может заботить меня еще меньше. Я так уверен в своей команде. Вы и представить себе не можете, как я уверен в своей команде и в том, что мы должны сделать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
24.05.2021 21:00
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Последние комментарии:
После такой вьюшки могут и снять Лаоса
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Бля заебись ой как заебись
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Королевы тут как тут)ох уж эти самодрочеры)
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Да и фиг с ним...
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Лаос самодур. Плохой выбор. А отменил он гол Жезуса? А гол-то чистый был, оффсайда не было. Засчитай он гол, счет стал бы 2-0(0-3), кто знает, возможно испортил камбек.
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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Норм шестьнольси купили УЕФА, чтобы назначили Лаоса на финал, который является главным хейтером и завистником великого ПЕПа.
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