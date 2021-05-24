"Реал" готов продать Азара и Бэйла

"Реал" готов выслушать предложения насчет полузащитников Эдена Азара и Гарета Бэйла.

Накануне Бэйл сыграл свой последний матч за "Тоттенхэм" в соответствии с арендным соглашением, спустя считанные часы вылетев назад в Испанию, где у него остается еще год по контракту с "Реалом".



Бэйл забил 16 голов за сезон аренды в Северном Лондоне, и это вселяет в "Реал" надежду найти покупателя на 31-летнего валлийца.



Как утверждает Sky Sports, также "Реал" открыт к продаже Азара, который прибыл в Мадрид из "Челси" два года назад по сделке стоимостью 130 миллионов фунтов.



30-летий бельгиец неудачно провел эти два сезона, и теперь "Реал" хочет от него и от Бэйла избавиться, чтобы расчистить место для Килиана Мбаппе из ПСЖ или Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".



El Chiringuito добавляет, что приоритет Азара — вернуться в "Челси", причем "Реал" готов отпустить Эдена всего за 43 млн. фунтов.