"Реал" готов продать Азара и Бэйла
"Реал" готов выслушать предложения насчет полузащитников Эдена Азара и Гарета Бэйла.
Накануне Бэйл сыграл свой последний матч за "Тоттенхэм" в соответствии с арендным соглашением, спустя считанные часы вылетев назад в Испанию, где у него остается еще год по контракту с "Реалом".
Бэйл забил 16 голов за сезон аренды в Северном Лондоне, и это вселяет в "Реал" надежду найти покупателя на 31-летнего валлийца.
Как утверждает Sky Sports, также "Реал" открыт к продаже Азара, который прибыл в Мадрид из "Челси" два года назад по сделке стоимостью 130 миллионов фунтов.
30-летий бельгиец неудачно провел эти два сезона, и теперь "Реал" хочет от него и от Бэйла избавиться, чтобы расчистить место для Килиана Мбаппе из ПСЖ или Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".
El Chiringuito добавляет, что приоритет Азара — вернуться в "Челси", причем "Реал" готов отпустить Эдена всего за 43 млн. фунтов.
24.05.2021 20:00
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Бэйл сейчас очень неплох. но если Гарету мешало заиграть за "Реал" отсутствие мотивации, то вот Азар не заиграл тупо от обжорства и несоблюдения режима питания и тренировок. все его травмы как раз из-за лишнего веса и растренированности. что-то сомневаюсь я, что он, перейдя в другой клуб, ограничит свой аппетит (в прямом смысле этого слова).
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Азара в Челси, Бэйла на лесопилку
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Знатно пончик с "Челси" поимели "Реал". Афера даже еще более наглая и дерзкая, чем с Санчезом и в МЮ.
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В Арсенал обоих. Те любят сбитых лётчиков подбирать.
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