Семь вещей, что мы узнали в 38-м туре

В заключительном туре Премьер-Лиги сезона 2020/21 "Челси" допустил осечку, но все равно попал в Лигу Чемпионов, сделав главным неудачником дня "Лестер". Настало время разобрать основные события сыгранных матчей.





"Ливерпуль" справился лучше всех



Команда Юргена Клоппа — единственная из претендентов на место в топ-4, кому удалось победить в последнем туре. Стоит признать, что задача перед "Ливерпулем" стояла самая простая. Они играли дома против "Кристал Пэлас", не имевшего ни мотивации, ни Бентеке с Эзе.



Рой Ходжсон проводил свой последний матч во главе "Пэлас" на поле бывшего клуба, с которым одновременно прощался Джорджиньо Вейналдум. У "Ливерпуля" был нервный старт, но по ходу мерсисайдцы пришли в себя, забили первый мяч, а затем сняли вопросы вторым голом. Восемь побед в завершающих 10 матчах — главная причина, по которой они финишировали на третьем месте в турнирной таблице.



О борьбе за чемпионство "Ливерпуль" мог забыть еще в феврале, но в ключевой момент команда показала соответствующий чемпиону характер.



"Челси" понадобилась помощь со стороны



Лондонцам с соперником повезло меньше. "Астон Вилла" тоже не имела турнирных целей и буквально не могла сдвинуться с 11-го места. Но команда Дина Смита впервые в сезоне играла на своем поле в присутствии болельщиков, и это был достаточный повод, чтобы преподнести сюрприз. Возвращение Джека Грилиша и победа над "Тоттенхэмом" в мид-уик также вдохновляли на подвиг.



По-настоящему сложно "Вилле" было в середине первого тайма. Но, выдержав давление со стороны "Челси", бирмингемцы сделали главное — забили первый гол. Бертран Траоре отличился против бывшего клуба, и "Челси", привыкший к контролю, стал теряться. Несмотря на постоянное владение мячом, команда Томаса Тухеля создавала мало реальных моментов. Игроки "Челси" чаще получали желтые карточки, и по ходу дела Тухелю пришлось убрать обоих центральных полузащитников. Капитан Аспиликуэта не доиграл матч, сорвавшись на глупое удаление.



"Вилла" забила второй гол с пенальти, "Челси" один мяч отыграл, но все равно потерпел первое выездное поражение с нынешним тренером. Лондонцы провели плохой и очень нервный матч, а успокоение пришло только под конец встречи. Тогда стало ясно, что работу за "Челси" выполняют их не самые дружелюбные соседи.



История "Лестера" повторяется



"Тоттенхэм" шансы на Лигу Чемпионов потерял давно. Мотивации на борьбу за место в Лиге Конференций, как казалось, тоже мало. За несколько дней до завершающего тура "шпоры" дома бесхарактерно уступили "Астон Вилле". Возможный уход Харри Кейна команду погрузил в депрессию, и "Лестер" должен был пользоваться слабостями соперника... В теории.



"Челси" проигрывал свой матч, но команда Брендана Роджерса снова не выполнила работу. Год назад "Лестер" в решающем поединке уступил "Манчестер Юнайтед", сейчас было еще обиднее, учитывая обстоятельства. Кейн забил 23-й гол и завоевал "Золотую бутсу", а Бэйл при счете 2:2 добил соперника своим дублем и еще раз попрощался с "Тоттенхэмом". Ключевым эпизодом поединка стал второй гол гостей, забитый после стандарта. После "Лестер" отправился за победным мячом и лишь нарвался на дополнительные проблемы.



Конечно, выигрыш Кубка Англии и пятое место в Премьер-Лиге — хороший результат для "Лестера". Контекст восприятие меняет. Второй год подряд команда Роджерса проводит весь сезон в четверке, чтобы в последнюю неделю из нее выпасть.



Агуэро уходит и бьет рекорд Руни



"Сити" пропустил шесть мячей и взял только три очка в двух поединках после завоевания титула. Заканчивать таким же образом дома чемпионам было непозволительно. Тем более что на "Этихад" вернулись зрители, желавшие большой победы и, разумеется, голов Серхио Агуэро. Посл 10 лет в Манчестере лучший бомбардир в истории клуба прощался с "Сити" в преддверии своего перехода в "Барселону".



Агуэро снова начал матч на скамейке запасных, и к моменту его выхода "Эвертон" уже получил три мяча. Но Кун с такой легкостью забивал все эти годы, что ограниченное время на поле ему не помешало. Агуэро успел отличиться дважды и достиг показателя в 184 гола за клуб в чемпионате. Таким образом, аргентинец побил рекорд Уэйна Руни, имевшего самый высокий показатель голов за одну команду в Премьер-Лиге.

У Серхио вряд ли будет игровое время в финале Лиги чемпионов, но после сложного для себя сезона он все-таки смог отлично попрощаться с местной публикой.



Нуну покидает "Вулверхэмптон"



В пятницу наставник "Вулверхэмптона" давал дежурную пресс-конференцию, и ничто не предвещало больших новостей перед формальным поединком с "Манчестер Юнайтед". Но меньше чем через час клуб объявил о том, что Нуну Эшпириту Санту покидает "Молинью" по завершении нынешнего сезона. К этому все шло в последние месяцы, но "волки" объявили об этом решении внезапно.



Встреча с "Юнайтед" сразу же стала иметь значение. Зрители получили шанс попрощаться с популярным португальцем. Возможно, его уход сейчас позволит Нуну сохранить культовый статус на "Молинью", учитывая потенциальные трудности в дальнейшем. Посредственный сезон "волков" закончили поражением от резерва МЮ.



Команда Оле Гуннара Сульшера смогла провести весь сезон без выездных поражений, а в среду у "Юнайтед" будет шанс выиграть Лигу Европы в матче с "Вильярреалом". К главному матчу сезона МЮ подходит в хорошем настроении и с отдохнувшими лидерами.



"Вест Хэм" сыграет в Лиге Европы



Раньше домашние матчи "Вест Хэма" на его новом стадионе создавали токсичную атмосферу, в которой лондонцам было тяжело преуспеть. Как ни странно, "Вест Хэм" — одна из тех команд, которым отсутствие зрителей в этом сезоне пошло на пользу. К возвращению фанов команда Дэвида Мойеса подошла в ранге героев.



Болельщики получили то, за чем пришли в воскресенье. Свой великолепный сезон "Вест Хэм" закрыл разгромной победой над "Саутгемптоном", в которой дубль оформил невоспетый герой команды Пабло Форнальс. Этот результат сохранил лондонцам шестое место в турнирной таблице и дал путевку в Лигу Европы. 65 очков — это также самый высокий показатель "молотобойцев" за все годы выступлений в Премьер-лиге.



Следующий сезон может быть испытанием, но на старте у игроков "Вест Хэма" точно не будет страха от встречи с болельщиками на "Лондон Стэдиум".



"Ньюкасл" заканчивает на 12-м месте



Пожалуй, самая удивительная итоговая позиция в сезоне у "Ньюкасла". Подопечных Стива Брюса большую часть сезона называли одной из худших команд Премьер-Лиги, которую рано или поздно должна была наказать судьба. В марте, проиграв "Брайтону", "Ньюкасл" оказался близок. Более симпатичный зрителям "Фулхэм" подобрался вплотную и был готов отправить "Ньюкасл" в зону вылета. В календаре отметили встречу этих команд на "Крэйвен Коттадж" в последнем туре. Этот матч должен быть определить все.



"Ньюкасл" выиграл его со счетом 2:0. Джо Уиллок забил в седьмой подряд игре и повторил рекорд Алана Ширера, а команда Стива Брюса набрала суммарно на 17 (!) очков больше "Фулхэма". Преображение "сорок" в последние два месяца совпало с серийными поражениями команды Скотта Паркера. О положении "Фулхэма" "Ньюкасл" мог не переживать еще за несколько туров до конца. В итоге, Стив Брюс даже перевыполнил задачу, которую обозначал по ходу сезона. "Сороки" набрали больше очков, чем в прошлом году, и закончили чемпионат на 12-м месте. О какой борьбе за выживание вообще шла речь?



Иван Громиков специально для FAPL.ru