Тухель надеется, что Менди и Канте будут готовы к финалу Лиги Чемпионов

Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил надежду, что голкипер Эдуар Менди и полузащитник Нголо Канте будут готовы к финалу Лиги Чемпионов 29 мая.

Напомним, Менди врезался в каркас ворот во время матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" накануне, будучи замененным на Кепу Аррисабалагу в перерыве.



Что касается Канте, то он и вовсе пропустил выезд в Бирмингем из-за проблем с задней поверхностью бедра, однако Тухель надеется задействовать обоих игроков в Порту против "Манчестер Сити" в субботу.



"Мы надеемся, что Эду сможет приступить к тренировкам в общей группе в среду. Ему значительно лучше в плане болевых ощущений. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в среду, но мы надеемся на его возвращение к тренировкам".



"Эду сыграет, если будет здоров. Если он не будет здоров в среду, мы подождем до четверга, до пятницы, но мы ответственно отнесемся к этому решению".



"В то же время мы должны верить, что у нас есть сильный парень в запасе в лице Кепы, если он не сможет поправиться вовремя".



"Поэтому посмотрим. В первую очередь мы очень рады, что снимки не показали ничего серьезного. Сейчас каждый час, каждый день имеет значение".



"Надеюсь медицинский штаб и сам Эду сделают достаточно, чтобы он был на поле. Это придало бы нам большой импульс".



"Что касается Нголо, то все без изменений. Я думаю о том, чтобы перестать спрашивать медиков насчет Нголо, а просто выпустить его на тренировку в среду и на матч в пятницу".



"Возможно, я еще раз поговорю с докторами и физиотерапевтами, чтобы отбросить последние сомнения. Но все выглядит хорошо, и я надеюсь, так и останется", — цитирует Тухеля Sky Sports.