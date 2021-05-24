Магуайр: "Второго места недостаточно для МЮ"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что второго места в Премьер-Лиге недостаточно для его команды.

Этот сезон Премьер-Лиги "красные дьяволы" завершили на втором месте, что прежде им удавалось лишь однажды после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию.



Магуайра радует прогресс его команды, однако Харри мечтает о титуле.



"Думаю, мы прибавляем. Мы определенно прибавили относительно прошлого сезона".



"Думаю, мы на хорошем ходу, но "Манчестер Сити" на невероятном ходу. Нужно отдать им должное. Они установили рекорд, одержав 20 побед на выезде или около того".



"Мы потеряли ряд глупых очков в глупых матчах. Мы знаем, что могли быть лучше в некоторых матчах, чуть беспощаднее — в других матчах. Нам нужно сильнее верить в себя в больших матчах".



"Но главная вещь — это прогресс. Мы должны продолжать развиваться для завоевания титула Премьер-Лиги. Второго места недостаточно, и я уверен, все парни согласятся с этим", — сообщил Магуайр ютуб-каналу Гари Невилла.