"Арсенал" проведет переговоры с "Реалом" по Эдегору

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб попытается сохранить полузащитника Мартина Эдегора.

Несмотря на несколько пропущенных в марте-апреле недель с травмой, Эдегор проявил себя с лучшей стороны за время аренды из "Реала" во второй половине сезона.



В данный момент неясно, каковы планы "Реала" насчет Мартина, особенно в свете возможного ухода Зинедина Зидана, однако Артета может пообещать, что "канониры" попытаются выкупить или продлить аренду 22-летнего норвежца.



"Ну, у нас есть очень ясное и сильное представление насчет того, чего бы мы хотели, но он не наш игрок".



"Мы проведем соответствующие переговоры в ближайшие недели, но прежде всего нам нужно уважать то, что он игрок "Реала".



"Мы старались изо всех сил, чтобы Мартин мог проявлять себя в этой команде, и я думаю, он преуспел".



"Он очень хорошо адаптировался к нашему стилю игры и к нашему футбольному клубу. Надеюсь, мы тоже вселили в него надежду и ощущение, что это может быть хорошее место для него", — цитирует Артету Football.London.