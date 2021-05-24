"Арсенал" проведет переговоры с "Реалом" по Эдегору
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб попытается сохранить полузащитника Мартина Эдегора.
Несмотря на несколько пропущенных в марте-апреле недель с травмой, Эдегор проявил себя с лучшей стороны за время аренды из "Реала" во второй половине сезона.
В данный момент неясно, каковы планы "Реала" насчет Мартина, особенно в свете возможного ухода Зинедина Зидана, однако Артета может пообещать, что "канониры" попытаются выкупить или продлить аренду 22-летнего норвежца.
"Ну, у нас есть очень ясное и сильное представление насчет того, чего бы мы хотели, но он не наш игрок".
"Мы проведем соответствующие переговоры в ближайшие недели, но прежде всего нам нужно уважать то, что он игрок "Реала".
"Мы старались изо всех сил, чтобы Мартин мог проявлять себя в этой команде, и я думаю, он преуспел".
"Он очень хорошо адаптировался к нашему стилю игры и к нашему футбольному клубу. Надеюсь, мы тоже вселили в него надежду и ощущение, что это может быть хорошее место для него", — цитирует Артету Football.London.
24.05.2021 15:00
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Себальос тоже топарём, по мнению в рот трахнутых гомогуннеров, приходил. Потом они же егo xyecocили.
Сейчас такая же история с Эдегором.
А по итогу оба нахрен не нужны будут Реалу, после никчёмного гейклуба.
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