"Арсенал" проведет переговоры с "Реалом" по Эдегору

Мартин Эдегор Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб попытается сохранить полузащитника Мартина Эдегора.

Несмотря на несколько пропущенных в марте-апреле недель с травмой, Эдегор проявил себя с лучшей стороны за время аренды из "Реала" во второй половине сезона.

В данный момент неясно, каковы планы "Реала" насчет Мартина, особенно в свете возможного ухода Зинедина Зидана, однако Артета может пообещать, что "канониры" попытаются выкупить или продлить аренду 22-летнего норвежца.

"Ну, у нас есть очень ясное и сильное представление насчет того, чего бы мы хотели, но он не наш игрок".

"Мы проведем соответствующие переговоры в ближайшие недели, но прежде всего нам нужно уважать то, что он игрок "Реала".

"Мы старались изо всех сил, чтобы Мартин мог проявлять себя в этой команде, и я думаю, он преуспел".

"Он очень хорошо адаптировался к нашему стилю игры и к нашему футбольному клубу. Надеюсь, мы тоже вселили в него надежду и ощущение, что это может быть хорошее место для него", — цитирует Артету Football.London.


Метки Арсенал, Артета, Реал, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2021 15:00

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  1. chelsea88 24.05.2021 15:08 # chelsea88
    Себальос тоже топарём, по мнению в рот трахнутых гомогуннеров, приходил. Потом они же егo xyecocили.
    Сейчас такая же история с Эдегором.
    А по итогу оба нахрен не нужны будут Реалу, после никчёмного гейклуба.

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