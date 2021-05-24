Хьюз: "Кейн скроен для "Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Марк Хьюз считает, что бомбардир "Тоттенхэма" Харри Кейна идеально бы вписался в команду Оле Гуннара Сульшера.

Сезон 2020/21 Кейн завершил лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Премьер-Лиги, но этого оказалось достаточно лишь для того, чтобы "шпоры" получили путевку в Лигу Конференций.



Харри уже подтвердил свое желание покинуть "Тоттенхэм", и Хьюз надеется, что недавнее продление контракта с Эдинсоном Кавани не охладит интерес "Юнайтед" к капитану сборной Англии.



"Думаю, Кейн способен вернуть "Юнайтед" на уровень, необходимый для завоевания титула".



"Наблюдая за "Юнайтед" в этом сезоне, одна вещь бросалась мне в глаза. Это отсутствие адресата на острие. Когда вместо Кавани на острие играет Маркус Рэшфорд, Антони Мартиаль или Мейсон Гринвуд, это работает не совсем так, как положено".



"Думаю, с Кавани по центру "Юнайтед" всегда выглядит лучше. Он замечательно выступает за "Юнайтед" в этом году, и это отличная новость, что им удалось сохранить его еще на год".



"Я не знаю, будут ли они теперь настойчивы в отношении Кейна, потому что они могут почувствовать, что у них есть решение на краткосрочную перспективу".



"Конечно, я предвзят, но я был бы счастлив увидеть Харри Кейна там, потому что он скроен для "Манчестер Юнайтед".



"Он был бы окружен хорошими талантами и обрел бы платформу для завоевания трофеев, потому что именно этого не хватает карьере Харри Кейна".



"Он хочет сделать этот следующий шаг и хочет, чтобы этот шаг гарантировал ему трофеи. Дело не в деньгах и не в престиже — он хочет оставить свой след в футболе", — сообщил Хьюз Sky Sports.