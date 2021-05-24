Представлена новая домашняя форма "Тоттенхэма" на сезон 2021/22
"Тоттенхэм" показал свою новую домашнюю форму, в которой будет выступать в сезоне 2021/22.
Изначально ожидалось, что "шпоры" впервые примерят новое творение своего технического спонсора Nike в заключительном матче нынешнего сезона, однако эти планы были отложены, сообщает Evening Standard.
Новая форма выполнена в лаконичном белом цвете и посвящена 100 годам, как символ клуба — петух — украшает игровую футболку лондонцев.
Впервые петух появился на форме "Тоттенхэма" в победном для лондонцев финале Кубка Англии против "Вулверхэмптона" в 1921 году.
24.05.2021 13:00
Просмотров: 642
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Топчик
(ответить)
У петухов реально стильная тряпка, не то что у залупенисов
(ответить)
Тоттенхэм > Членси
(ответить)
Идеально
(ответить)
Удивлен, что кому-то эта форма понравилась
(ответить)
А почему Кейн на фотках? Разве он не уходит?
(ответить)
по одной футболке каждому пенсу с ФАПЛа, безвизу еще гостевую
(ответить)
Слишком уж простая. Надо было манжеты рукавов и возможно воротник сделать синими.
(ответить)
Лучшая форма с этим спонсором у них получилась.
(ответить)
простая, но красивая.
безвиз, надо брать))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий