Представлена новая домашняя форма "Тоттенхэма" на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2021/22 "Тоттенхэм" показал свою новую домашнюю форму, в которой будет выступать в сезоне 2021/22.

Изначально ожидалось, что "шпоры" впервые примерят новое творение своего технического спонсора Nike в заключительном матче нынешнего сезона, однако эти планы были отложены, сообщает Evening Standard.

Новая форма выполнена в лаконичном белом цвете и посвящена 100 годам, как символ клуба — петух — украшает игровую футболку лондонцев.

Впервые петух появился на форме "Тоттенхэма" в победном для лондонцев финале Кубка Англии против "Вулверхэмптона" в 1921 году.

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2021/22


Метки Nike, Тоттенхэм, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 642

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Последние комментарии:




  1. lfc-krr 24.05.2021 13:47 # lfc-krr
    Топчик

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  2. drogba11cool 24.05.2021 13:44 # drogba11cool
    У петухов реально стильная тряпка, не то что у залупенисов

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  3. jirrort 24.05.2021 13:26 # jirrort
    Тоттенхэм > Членси

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  4. ilovemanutd 24.05.2021 13:18 # ilovemanutd
    Идеально

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  5. glorfindel 24.05.2021 13:17 # glorfindel
    Удивлен, что кому-то эта форма понравилась

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  6. alexander-arnold 24.05.2021 13:15 # alexander-arnold
    А почему Кейн на фотках? Разве он не уходит?

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  7. scrim 24.05.2021 13:12 # scrim
    по одной футболке каждому пенсу с ФАПЛа, безвизу еще гостевую

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  8. role-playin 24.05.2021 13:12 # role-playin
    Слишком уж простая. Надо было манжеты рукавов и возможно воротник сделать синими.

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  9. moneymaker 24.05.2021 13:07 # moneymaker
    Лучшая форма с этим спонсором у них получилась.

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  10. scholes18 24.05.2021 13:03 # scholes18
    простая, но красивая.
    безвиз, надо брать))

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