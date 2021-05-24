Представлена новая домашняя форма "Тоттенхэма" на сезон 2021/22

"Тоттенхэм" показал свою новую домашнюю форму, в которой будет выступать в сезоне 2021/22.

Изначально ожидалось, что "шпоры" впервые примерят новое творение своего технического спонсора Nike в заключительном матче нынешнего сезона, однако эти планы были отложены, сообщает Evening Standard.



Новая форма выполнена в лаконичном белом цвете и посвящена 100 годам, как символ клуба — петух — украшает игровую футболку лондонцев.



Впервые петух появился на форме "Тоттенхэма" в победном для лондонцев финале Кубка Англии против "Вулверхэмптона" в 1921 году.























