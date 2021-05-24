Артета: "Мы должны быть критичны к себе"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что он и его игроки должны быть критичны к себе после непопадания в Европу.

Несмотря на пять побед подряд на финише, "Арсенал" занял только восьмое место в Премьер-Лиге. Артета понимает, что этого недостаточно, и теперь надеется прибавить в следующем сезоне.

"Я расстроен, потому что мы не в Европе. Мы совершили прогресс в плане очков, если судить по прошлому году. С 61 очком в прошлом сезоне мы заняли бы пятое место, но это лишь показывает, что лига развивается, и нам нужно соответствовать этому".

"Попадание в Европу было не в наших руках. Мы старались изо всех сил, выиграв пять заключительных матчей, но этого оказалось недостаточно".

"Это клуб заслуживает выигрывать трофеи и выступать в Лиге Чемпионов. Мы не смогли этого обеспечить, столкнувшись с очень сложными обстоятельствами".

"Мы пытались сплотиться и играть как можно лучше, но этого оказалось недостаточно. Мы должны быть очень критичны к себе, включая меня, а дальше нам нужно как можно лучше подготовиться к следующему сезону".

"Надеюсь, мы проведем хороший предсезонный период, чего у нас пока не было, поработаем с игроками и станем лучше как команда".

"Другие команды станут лучше, они получат усиление, поэтому и нам нужно стать лучше. Мы должны улучшить своих игроков, сделать их стабильнее и помочь им прибавить".

"У нас есть свой стиль игры и своя философия, и игроки уже прониклись этим".

"Теперь настал момент выйти на следующий уровень и стать стабильнее, потому что с декабря и до сих пор мы был второй или третьей лучшей командой в лиге".

"Но делать это шесть месяцев недостаточно. Здесь уровень так высок, что ты должен быть стабилен все 10 месяцев", — цитирует Артета Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2021 12:55

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 24.05.2021 13:35 # chelsea88
    В следующем сезоне за выживание будут бороться.

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  2. sellman 24.05.2021 13:33 # sellman
    Согласен, что этот полупокер — идеальный тренер для Кроенке!

    0 амбиций
    0 результатов
    0 еврокубков

    Это 0рси0 0ртеты

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  3. jirrort 24.05.2021 13:29 # jirrort
    Пусть этот гелевый пидорок будет тренировать пуканиров вечно,аминь!!!

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  4. glorfindel 24.05.2021 13:15 # glorfindel
    Идеальный тренет для Кроенке. Нет никаких амбиций, ноль результатов, но умеет пи3дeть.

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