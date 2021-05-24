Артета: "Мы должны быть критичны к себе"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что он и его игроки должны быть критичны к себе после непопадания в Европу.

Несмотря на пять побед подряд на финише, "Арсенал" занял только восьмое место в Премьер-Лиге. Артета понимает, что этого недостаточно, и теперь надеется прибавить в следующем сезоне.



"Я расстроен, потому что мы не в Европе. Мы совершили прогресс в плане очков, если судить по прошлому году. С 61 очком в прошлом сезоне мы заняли бы пятое место, но это лишь показывает, что лига развивается, и нам нужно соответствовать этому".



"Попадание в Европу было не в наших руках. Мы старались изо всех сил, выиграв пять заключительных матчей, но этого оказалось недостаточно".



"Это клуб заслуживает выигрывать трофеи и выступать в Лиге Чемпионов. Мы не смогли этого обеспечить, столкнувшись с очень сложными обстоятельствами".



"Мы пытались сплотиться и играть как можно лучше, но этого оказалось недостаточно. Мы должны быть очень критичны к себе, включая меня, а дальше нам нужно как можно лучше подготовиться к следующему сезону".



"Надеюсь, мы проведем хороший предсезонный период, чего у нас пока не было, поработаем с игроками и станем лучше как команда".



"Другие команды станут лучше, они получат усиление, поэтому и нам нужно стать лучше. Мы должны улучшить своих игроков, сделать их стабильнее и помочь им прибавить".



"У нас есть свой стиль игры и своя философия, и игроки уже прониклись этим".



"Теперь настал момент выйти на следующий уровень и стать стабильнее, потому что с декабря и до сих пор мы был второй или третьей лучшей командой в лиге".



"Но делать это шесть месяцев недостаточно. Здесь уровень так высок, что ты должен быть стабилен все 10 месяцев", — цитирует Артета Sky Sports.