Вейналдум: "Сдерживаюсь, чтобы не расплакаться"

Джорджиньо Вейналдум Полузащитник Джорджиньо Вейналдум попрощался с "Ливерпулем" и его фанатами после своего последнего матча за мерсисайдский клуб.

В воскресенье Вейналдум помог "Ливерпулю" победить "Кристал Пэлас" со счетом 2:0 и финишировать на третьем месте в Премьер-Лиге.

Контракт экс-игрока "Ньюкасла" с "красными" истекает этим летом, и 30-летний голландец обещает однажды рассказать, почему новая сделка оказалась невозможна.

"Сейчас я сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. Люди в Ливерпуле, в клубе и мои партнеры по команде любили меня на протяжении этих пяти лет, и я буду скучать по ним".

"Я надеялся провести в клубе еще много лет, но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе. Думаю, каждый знает, что в футболе возможно всякое, но прямо сейчас ситуация такова, что 1 июля я перестану быть игроком "Ливерпуля".

"Прямо сейчас похоже на то, что это был мой последний матч здесь, но, как я только что сказал, в футболе возможно всякое".

"В ближайшую пару недель станет видно. Я немного отдохну, затем присоединюсь к национальной команде, а затем я постараюсь найти время, чтобы рассказать свою историю о том, как все сложилось, потому что фанаты заслуживают знать. А там станет видно", — цитирует Вейналдума Sky Sports.


Метки Вейналдум, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 24.05.2021 11:31 # mancityman
    Это слезы радости от того что, перестанет быть наконец то портовым хуесосом.

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  2. scouser2005 24.05.2021 11:25 # scouser2005
    Удачи тебе Джорджик.. Не забывай, что ты навсегда красный. YNWA!

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  3. mane 24.05.2021 11:04 # mane
    топчик. Без травм и нытья отыграл 5 сезонов

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  4. true-manc 24.05.2021 11:04 # true-manc
    Можно расплакаться только от смеха.

    Как только развеялась вся иллюзия гегемонии, так сразу обожаемая колбасными болельщиками "легенда" сдриснула из "великого" портового клуба.

    >30-летний голландец обещает однажды рассказать, почему новая сделка оказалась невозможна.

    да, когда придумает отговорку своему побегу с тонущего корабля.

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