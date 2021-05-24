Вейналдум: "Сдерживаюсь, чтобы не расплакаться"
Полузащитник Джорджиньо Вейналдум попрощался с "Ливерпулем" и его фанатами после своего последнего матча за мерсисайдский клуб.
В воскресенье Вейналдум помог "Ливерпулю" победить "Кристал Пэлас" со счетом 2:0 и финишировать на третьем месте в Премьер-Лиге.
Контракт экс-игрока "Ньюкасла" с "красными" истекает этим летом, и 30-летний голландец обещает однажды рассказать, почему новая сделка оказалась невозможна.
"Сейчас я сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. Люди в Ливерпуле, в клубе и мои партнеры по команде любили меня на протяжении этих пяти лет, и я буду скучать по ним".
"Я надеялся провести в клубе еще много лет, но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе. Думаю, каждый знает, что в футболе возможно всякое, но прямо сейчас ситуация такова, что 1 июля я перестану быть игроком "Ливерпуля".
"Прямо сейчас похоже на то, что это был мой последний матч здесь, но, как я только что сказал, в футболе возможно всякое".
"В ближайшую пару недель станет видно. Я немного отдохну, затем присоединюсь к национальной команде, а затем я постараюсь найти время, чтобы рассказать свою историю о том, как все сложилось, потому что фанаты заслуживают знать. А там станет видно", — цитирует Вейналдума Sky Sports.
24.05.2021 11:00
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Это слезы радости от того что, перестанет быть наконец то портовым хуесосом.
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Удачи тебе Джорджик.. Не забывай, что ты навсегда красный. YNWA!
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топчик. Без травм и нытья отыграл 5 сезонов
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Можно расплакаться только от смеха.
Как только развеялась вся иллюзия гегемонии, так сразу обожаемая колбасными болельщиками "легенда" сдриснула из "великого" портового клуба.
>30-летний голландец обещает однажды рассказать, почему новая сделка оказалась невозможна.
да, когда придумает отговорку своему побегу с тонущего корабля.
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