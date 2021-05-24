Вейналдум: "Сдерживаюсь, чтобы не расплакаться"

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум попрощался с "Ливерпулем" и его фанатами после своего последнего матча за мерсисайдский клуб.

В воскресенье Вейналдум помог "Ливерпулю" победить "Кристал Пэлас" со счетом 2:0 и финишировать на третьем месте в Премьер-Лиге.



Контракт экс-игрока "Ньюкасла" с "красными" истекает этим летом, и 30-летний голландец обещает однажды рассказать, почему новая сделка оказалась невозможна.



"Сейчас я сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. Люди в Ливерпуле, в клубе и мои партнеры по команде любили меня на протяжении этих пяти лет, и я буду скучать по ним".



"Я надеялся провести в клубе еще много лет, но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе. Думаю, каждый знает, что в футболе возможно всякое, но прямо сейчас ситуация такова, что 1 июля я перестану быть игроком "Ливерпуля".



"Прямо сейчас похоже на то, что это был мой последний матч здесь, но, как я только что сказал, в футболе возможно всякое".



"В ближайшую пару недель станет видно. Я немного отдохну, затем присоединюсь к национальной команде, а затем я постараюсь найти время, чтобы рассказать свою историю о том, как все сложилось, потому что фанаты заслуживают знать. А там станет видно", — цитирует Вейналдума Sky Sports.