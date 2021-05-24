Габриэль пытался найти потерянный зуб
Во время воскресного матча Премьер-Лиги против "Брайтона" защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс лишился зуба, который затем пытался найти.
Габриэль провел все 90 минут матча, выигранного "канонирами" со счетом 2:0. В процессе игры 23-летний бразилец не получил никаких травм, но каким-то образом умудрился потерять зуб.
После окончания заключительного для "Арсенала" матча в сезоне 2020/21 Габриэль накинул тренировочную куртку и вернулся на поле "Эмирейтс".
Как сообщает Football.London, Габриэль на протяжении нескольких минут вместе с персоналом клуба искал на газоне выбитый или выпавший зуб, однако из этого ничего не вышло, и поиски были быстро прекращены.
24.05.2021 10:00
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Последние комментарии:
перед матчем Габриэль заявил, что Арсенал добудет путёвку в еврокубки, "зуб даю", добавил он.
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пытались найти яйца Артеты. Тщетно
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Артета тоже терял зубы на поле) Карма тренера однако!
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Необычная ситуация,смешно)
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Пытались найти упущенную путевку в еврокубки
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