Габриэль пытался найти потерянный зуб

Габриэль Во время воскресного матча Премьер-Лиги против "Брайтона" защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс лишился зуба, который затем пытался найти.

Габриэль провел все 90 минут матча, выигранного "канонирами" со счетом 2:0. В процессе игры 23-летний бразилец не получил никаких травм, но каким-то образом умудрился потерять зуб.

После окончания заключительного для "Арсенала" матча в сезоне 2020/21 Габриэль накинул тренировочную куртку и вернулся на поле "Эмирейтс".

Как сообщает Football.London, Габриэль на протяжении нескольких минут вместе с персоналом клуба искал на газоне выбитый или выпавший зуб, однако из этого ничего не вышло, и поиски были быстро прекращены.

Габриэль ищет зуб


Метки Арсенал, Габриэль

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. h22o 24.05.2021 11:05 # h22o
    перед матчем Габриэль заявил, что Арсенал добудет путёвку в еврокубки, "зуб даю", добавил он.

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  2. mane 24.05.2021 10:52 # mane
    пытались найти яйца Артеты. Тщетно

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  3. ivan-tns 24.05.2021 10:21 # ivan-tns
    Артета тоже терял зубы на поле) Карма тренера однако!

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  4. liverbro 24.05.2021 10:12 # liverbro
    Необычная ситуация,смешно)

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  5. hunter022 24.05.2021 10:04 # hunter022
    Пытались найти упущенную путевку в еврокубки

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