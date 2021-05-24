Габриэль пытался найти потерянный зуб

Во время воскресного матча Премьер-Лиги против "Брайтона" защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс лишился зуба, который затем пытался найти.

Габриэль провел все 90 минут матча, выигранного "канонирами" со счетом 2:0. В процессе игры 23-летний бразилец не получил никаких травм, но каким-то образом умудрился потерять зуб.



После окончания заключительного для "Арсенала" матча в сезоне 2020/21 Габриэль накинул тренировочную куртку и вернулся на поле "Эмирейтс".



Как сообщает Football.London, Габриэль на протяжении нескольких минут вместе с персоналом клуба искал на газоне выбитый или выпавший зуб, однако из этого ничего не вышло, и поиски были быстро прекращены.



