Тухель: "В раздевалке не было никаких празднований"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал, что в раздевалке его команды было тихо после завершения сезона Премьер-Лиги на четвертом месте.
В заключительном туре Премьер-Лиги "Челси" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Астон Виллы" и смог удержаться в топ-4 лишь благодаря тому, что "Лестер" проиграл свой матч "Тоттенхэму" (2:4).
И хотя "синие" выполнили свою задачу на сезон, праздновать это команда отказалась.
"Нам повезло, что сегодня "Тоттенхэм" сделал за нас нашу работу. Мы приехали сюда, чтобы победить и отсеять любые сомнения, но не смогли".
"Однако мы были в положении, которое позволяло нам финишировать в топ-4, даже проиграв, и это благодаря упорной работе команды и стабильно хорошим результатам".
"В раздевалке не было никаких празднований. Там было тихо. Мы не выиграли, нам снова повезло, и мы рады, что "Тоттенхэм" сделал за нас нашу работу".
"Наша игра была недостаточно складной, у нас были проблемы с целеустремленностью и принятием решений. Мы должны улучшить свою игру возле чужих ворот".
"Мы знали, что попадаем в топ-4, потому что матч в Лестере завершился чуть раньше. Я узнал это за три-четыре минуты до завершения нашего матча. Попасть в топ-4 было главной целью для нас".
"Это история всего нашего сезона. Мы создали много моментов, полумоментов, выполнили много подач, но у нас молодая команда. Мы стараемся развиваться, стараемся стать лучше и учиться с каждым матчем, а также повышать свою эффективность впереди", — цитирует Тухеля Daily Mirror.
24.05.2021 09:00
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щас бы праздновать всос беззубый от середняка
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