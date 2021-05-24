Тухель: "В раздевалке не было никаких празднований"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал, что в раздевалке его команды было тихо после завершения сезона Премьер-Лиги на четвертом месте.

В заключительном туре Премьер-Лиги "Челси" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Астон Виллы" и смог удержаться в топ-4 лишь благодаря тому, что "Лестер" проиграл свой матч "Тоттенхэму" (2:4).



И хотя "синие" выполнили свою задачу на сезон, праздновать это команда отказалась.



"Нам повезло, что сегодня "Тоттенхэм" сделал за нас нашу работу. Мы приехали сюда, чтобы победить и отсеять любые сомнения, но не смогли".



"Однако мы были в положении, которое позволяло нам финишировать в топ-4, даже проиграв, и это благодаря упорной работе команды и стабильно хорошим результатам".



"В раздевалке не было никаких празднований. Там было тихо. Мы не выиграли, нам снова повезло, и мы рады, что "Тоттенхэм" сделал за нас нашу работу".



"Наша игра была недостаточно складной, у нас были проблемы с целеустремленностью и принятием решений. Мы должны улучшить свою игру возле чужих ворот".



"Мы знали, что попадаем в топ-4, потому что матч в Лестере завершился чуть раньше. Я узнал это за три-четыре минуты до завершения нашего матча. Попасть в топ-4 было главной целью для нас".



"Это история всего нашего сезона. Мы создали много моментов, полумоментов, выполнили много подач, но у нас молодая команда. Мы стараемся развиваться, стараемся стать лучше и учиться с каждым матчем, а также повышать свою эффективность впереди", — цитирует Тухеля Daily Mirror.