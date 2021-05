Светская хроника за понедельник

Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед". Наби Кейта хочет в "Атлетико". Марсело Бьелса остается в "Лидсе". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель мечтает заполучить нападающего Харри Кейна, но на "Стэмфорд Бридж" опасаются, что "Тоттенхэм" не пойдет с ними на сделку. (The Telegraph)



"Манчестер Юнайтед" готов сделать громадное предложение Кейну. (The Times)



"Юнайтед" возобновил интерес к Кингсли Коману и готов предложить вингеру "Баварии" контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю. (Bild)



Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду серьезно размышляет над возвращением в "Юнайтед" и даже готов пойти на понижение зарплаты. (AS)



"Юнайтед" внимательно наблюдает за ситуацией Роналду в "Ювентусе", считая высокими шансы на отъезд 36-летнего португальца из Турина. (The Athletic)



Переход Ибраимы Конате в "Ливерпуль" может сорваться, потому что "РБ Лейпциг" хочет сразу получить всю сумму отступных за защитника. В результате "красные" могут предпочесть французу Озана Кабака. (The Times)



ПСЖ находится среди фаворитов на полузащитника Джорджиньо Вейналдума, покидающего "Ливерпуль". (Le 10 Sport)



Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта хочет перейти в "Атлетико". (AS)



"Арсенал" готов уступить полузащитника "Брайтона" Ива Биссума "Ливерпулю", уже обратив свой взор на другие варианты. (Daily Mail)



"Арсенал" сделает предложение о покупке плеймейкера "Норвича" Эмилиано Буэндиа в ближайшие дни. (CBS Sports)



"Арсенал", "Милан" и дортмундская "Боруссия" хотят вингера "Ромы" Дженгиза Ундера, который этот сезон провел в "Лестере" на правах аренды. (Daily Mirror)



"Реал" постарается продать полузащитника Дани Себальоса, который возвращается в Мадрид после двух сезонов аренды в "Арсенале". (90min)



"Ньюкасл" готов возобновить интерес к полузащитнику "Лестера" Хамзе Чоудури. (Daily Mail)



Другое



Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса согласовал новый однолетний контракт. (Daily Mirror)



На стартовавшей неделе Эдди Хау должен возглавить "Селтик". (Daily Record)



69-летний Мартин О'Нил хочет вернуться к тренерской работе в Англии. (The Sun)



Дэвид Вагнер претендует на пост главного тренера "Вест Бромвича". (Daily Mirror)



Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл задумывается о завершении карьеры этим летом. (AS)



Владелец "Дерби" Мел Моррис ведет переговоры о продаже клуба консорциуму из США. (Daily Mirror)



Бывший акционер "Арсенала" Алишер Усманов был признан самым щедрым филантропистом в Британии. Только за последний год он пожертвовал 500 млн. фунтов на благотворительные цели. (The Times)



Полиция произвела восемь арестов после того, как в апреле нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин подвергся оскорблениям на расовой почве в социальных сетях. (The Guardian)



Полиция арестовала 31-летнего фаната "Вулверхэмптона", который оскорбил на расовой почве легенду "Юнайтед" Рио Фердинанда во время воскресного матча Премьер-Лиги на "Молинью". (The Telegraph)



14-летний сын Райана Гиггза Зак, выступающий на позиции защитника, был вызван в юношескую сборную Уэльса U-15. (Daily Mirror)



После матча ассистент "Вест Бромвича" Сэмми Ли обменялся с главным тренером "Лидса" Марсело Бьелсой куртками. (The Sun)



"Челси" пожаловался в Премьер-Лигу на то, что начало матча против "Астон Виллы" было задержано из-за лакомившихся мороженым стюардов бирмингемского клуба. (Daily Mail)



Бывший нападающий "Арсенала" Никлас Бендтнер расстался со своей подружкой, которая теперь "заматчилась" в приложении для знакомств с голливудским актером Томом Холландом. (Daily Star)