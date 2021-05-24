Светская хроника за понедельник
Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед". Наби Кейта хочет в "Атлетико". Марсело Бьелса остается в "Лидсе". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
Главный тренер "Челси" Томас Тухель мечтает заполучить нападающего Харри Кейна, но на "Стэмфорд Бридж" опасаются, что "Тоттенхэм" не пойдет с ними на сделку. (The Telegraph)
"Манчестер Юнайтед" готов сделать громадное предложение Кейну. (The Times)
"Юнайтед" возобновил интерес к Кингсли Коману и готов предложить вингеру "Баварии" контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю. (Bild)
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду серьезно размышляет над возвращением в "Юнайтед" и даже готов пойти на понижение зарплаты. (AS)
"Юнайтед" внимательно наблюдает за ситуацией Роналду в "Ювентусе", считая высокими шансы на отъезд 36-летнего португальца из Турина. (The Athletic)
Переход Ибраимы Конате в "Ливерпуль" может сорваться, потому что "РБ Лейпциг" хочет сразу получить всю сумму отступных за защитника. В результате "красные" могут предпочесть французу Озана Кабака. (The Times)
ПСЖ находится среди фаворитов на полузащитника Джорджиньо Вейналдума, покидающего "Ливерпуль". (Le 10 Sport)
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта хочет перейти в "Атлетико". (AS)
"Арсенал" готов уступить полузащитника "Брайтона" Ива Биссума "Ливерпулю", уже обратив свой взор на другие варианты. (Daily Mail)
"Арсенал" сделает предложение о покупке плеймейкера "Норвича" Эмилиано Буэндиа в ближайшие дни. (CBS Sports)
"Арсенал", "Милан" и дортмундская "Боруссия" хотят вингера "Ромы" Дженгиза Ундера, который этот сезон провел в "Лестере" на правах аренды. (Daily Mirror)
"Реал" постарается продать полузащитника Дани Себальоса, который возвращается в Мадрид после двух сезонов аренды в "Арсенале". (90min)
"Ньюкасл" готов возобновить интерес к полузащитнику "Лестера" Хамзе Чоудури. (Daily Mail)
Другое
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса согласовал новый однолетний контракт. (Daily Mirror)
На стартовавшей неделе Эдди Хау должен возглавить "Селтик". (Daily Record)
69-летний Мартин О'Нил хочет вернуться к тренерской работе в Англии. (The Sun)
Дэвид Вагнер претендует на пост главного тренера "Вест Бромвича". (Daily Mirror)
Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл задумывается о завершении карьеры этим летом. (AS)
Владелец "Дерби" Мел Моррис ведет переговоры о продаже клуба консорциуму из США. (Daily Mirror)
Бывший акционер "Арсенала" Алишер Усманов был признан самым щедрым филантропистом в Британии. Только за последний год он пожертвовал 500 млн. фунтов на благотворительные цели. (The Times)
Полиция произвела восемь арестов после того, как в апреле нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин подвергся оскорблениям на расовой почве в социальных сетях. (The Guardian)
Полиция арестовала 31-летнего фаната "Вулверхэмптона", который оскорбил на расовой почве легенду "Юнайтед" Рио Фердинанда во время воскресного матча Премьер-Лиги на "Молинью". (The Telegraph)
14-летний сын Райана Гиггза Зак, выступающий на позиции защитника, был вызван в юношескую сборную Уэльса U-15. (Daily Mirror)
После матча ассистент "Вест Бромвича" Сэмми Ли обменялся с главным тренером "Лидса" Марсело Бьелсой куртками. (The Sun)
"Челси" пожаловался в Премьер-Лигу на то, что начало матча против "Астон Виллы" было задержано из-за лакомившихся мороженым стюардов бирмингемского клуба. (Daily Mail)
Бывший нападающий "Арсенала" Никлас Бендтнер расстался со своей подружкой, которая теперь "заматчилась" в приложении для знакомств с голливудским актером Томом Холландом. (Daily Star)
24.05.2021 08:00
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Последние комментарии:
Бывший акционер "Арсенала" Алишер Усманов был признан самым щедрым филантропистом в Британии. Только за последний год он пожертвовал 500 млн. фунтов на благотворительные цели. (The Times)
Там наворовал, тут раздал)
(ответить)
Ротировать весь сезон и чудом занять третье место.
Если МЮ, то Сульшер физрук, у МЮ игры нет
Если колбаса, то Клоп топ и это выдающееся достижение
Не путайте, когда сидите на дроченом
(ответить)
Клопп выдающийся топ. Топаристей нет никого на свете.
(ответить)
Наполи е6анаты, просто подарили путевку в ЛЧ порванной старухе. Для нас плюс, что теперь Кулибали можно выцепить лямов за 40-50, это с ЛЧ в кармане они перегибали с ценой. Ну и в целом интересно будет 2-3 месяца не читать слухи/новости и в середине августа резко все зайти посмотреть. Глянем финал ЛЧ и на отдых
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Привет, многосезонки! Односезонки не привет.
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Ой чувствую веселое трансферное окно будет у манков. Понакупаем топарей. Тем более глейзерам надо оправдываться в глазах болельщиков
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тяжелейший сезон поцаны, в такой кризис запрыгнуть на третье место кайфово, плюс приятный бонус не играть стыковые матчи на лч.
если б не дебильные осечки с аутсайдерами на втором месте б оказались,
но энивей я оч рад особенно рад за двух защей уровня чемпионшипа за Филлипса и Риса Уильямса как они нам помогли я просто в @хye и оператор показал как они стояли в обнимку с разбитыми лицами - как это было символично, как провели Джини за эти 5 лет, солдат, великий чубрик, ноль травм, ноль нытья, выходил и делал свою работу за мизерную зп, и щедро отблагодарён трофеями и любовью фанатов
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"Манчестер Юнайтед" готов сделать громадное предложение Кейну. (The Times)
Намечается мыльная опера Лета: Куда перейдёт Кейн!
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