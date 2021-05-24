Гвардиола: "Агуэро уходит в "Барселону", мы не можем заменить его"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что заменить Серхио Агуэро невозможно, а также подтвердил, что аргентинский нападающий направляется в "Барселону".

Агуэро эффектно завершил свою 10-летнюю карьеру в Премьер-Лиге. Из-за недавно перенесенной травмы Серхио смог появиться лишь во втором тайме воскресного матча против "Эвертона", но этого ему оказалось достаточно, чтобы оформить дубль.



После победы со счетом 5:0 Гвардиола расплакался, прощаясь с легендой "Сити".



"Мы так сильно его любим — он особенный человек для всех нас. Мы не можем заменить его. В эти 30 минут он продемонстрировал свои качества".



"Это была идеальная концовка, сказочный момент. Это было так хорошо".



"Он забил два невероятных гола, закончив игру в хорошем настроении, и теперь у нас есть пять дней на подготовку к финалу", — сообщил Гвардиолу Sky Sports.



Позже в отдельном интервью BBC Хосеп подтвердил, что 32-летний Агуэро продолжит карьеру в "Барселоне", а "Барселона" в свою очередь продлит истекающий контракт Лионеля Месси.



"Возможно, я раскрою секрет. Возможно, он близок к согласованию сделки с клубом моего сердца, "Барселоной". Он будет играть вместе с лучшим игроком всех времен, Месси. Практически уверен, ему это понравится. Возможно, с ним "Барселона" будет становиться сильнее и сильнее", — поведал Гвардиола.