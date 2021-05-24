Эдуар Менди рискует пропустить финал Лиги Чемпионов

Над голкипером "Челси" Эдуаром Менди нависла угроза пропустить финал Лиги Чемпионов из-за травмы.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель сильно удивил фанатов своего клуба, когда в перерыве воскресного матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы", проигранного "синими" со счетом 2:1, решил сменить голкипера.



Однако выход Кепы Аррисабалаги на место Менди стал вынужденной мерой, потому что в концовке первого тайма Эдуар врезался в каркас ворот, пытаясь предотвратить гол Бертрана Траоре.



Теперь Менди, 16 раз сохранивший свои ворота на замке в сезоне Премьер-Лиги 2020/21, направляется на углубленное обследование, которое определит, есть ли у Эдуара шансы сыграть против "Манчестер Сити" 29 мая в Порту.



"Менди упал на каркас ворот, и его ребра очень болят. Нам нужно дождаться, пока мы вернемся домой и сделаем кое-какие снимки. Завтра у нас будут новости насчет того, как обстоят дела. Если это будет возможно, мы приложим все усилия, чтобы он занял место в воротах в субботу", — цитирует Тухеля BBC.