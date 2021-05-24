Эдуар Менди рискует пропустить финал Лиги Чемпионов

Эдуар Менди Над голкипером "Челси" Эдуаром Менди нависла угроза пропустить финал Лиги Чемпионов из-за травмы.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель сильно удивил фанатов своего клуба, когда в перерыве воскресного матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы", проигранного "синими" со счетом 2:1, решил сменить голкипера.

Однако выход Кепы Аррисабалаги на место Менди стал вынужденной мерой, потому что в концовке первого тайма Эдуар врезался в каркас ворот, пытаясь предотвратить гол Бертрана Траоре.

Теперь Менди, 16 раз сохранивший свои ворота на замке в сезоне Премьер-Лиги 2020/21, направляется на углубленное обследование, которое определит, есть ли у Эдуара шансы сыграть против "Манчестер Сити" 29 мая в Порту.

"Менди упал на каркас ворот, и его ребра очень болят. Нам нужно дождаться, пока мы вернемся домой и сделаем кое-какие снимки. Завтра у нас будут новости насчет того, как обстоят дела. Если это будет возможно, мы приложим все усилия, чтобы он занял место в воротах в субботу", — цитирует Тухеля BBC.


Метки Менди, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2021 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1193

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  1. scauzer11 24.05.2021 07:43 # scauzer11
    опачки опачки пенсы сами знают , что у них в попачке))

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  2. alexander-arnold 24.05.2021 07:05 # alexander-arnold
    Пусть на ворота встанет Вернер и в нападении поставят Кепу
    Вернер сделает всё, чтоб гола не случилось, а КЕПА - ГОЛЕВОЕ ЖИВОТНОЕ!!!

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  3. januzaj00 24.05.2021 06:50 # januzaj00
    Кепа станет тем кто затмит все достижения Кариуса

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  4. chelsea88 24.05.2021 06:20 # chelsea88
    С кепой там делать нечего.

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