Клопп: "Третье место — выдающееся достижение"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал не недооценивать завоевание его командой третьего места в Премьер-Лиге.

Давно лишившись шансов на защиту титула, на финише этого сезона "Ливерпуль" сражался лишь за попадание в топ-4. И только в последнем туре "красные" обеспечили себе путевку в Лигу Чемпионов.



Такой итог сезона очень радует Клоппа, ведь еще несколько недель назад представить "Ливерпуль" на третьем месте в Премьер-Лиге было затруднительно.



"Да, ладно. Это большое достижение. Если бы три недели назад кто-нибудь сказал мне, что мы финишируем третьими... Это было абсолютно невозможно, вне зоны досягаемости".



"Из-за всего случившегося в этом году мы не очень часто чувствовали себя слишком хорошо, и это хорошая вещь. Травмы преследовали нас целый год, и с этим было сложно совладать".



"За пять недель проделать путь из ниоткуда в Лигу Чемпионов — это огромное достижение, и я не могу быть счастливее".



"Мы участвовали в гонке за третье место, ну и что? Это замечательно, абсолютно замечательно. Нам пришлось сражаться в этом сезоне, а сложные моменты становятся лучшим уроком. Мы всегда оставались сплоченными".



"У нас не было разногласий — мы принимали ситуацию и понимали, что нам нужно прибавить. В футболе все держится на уверенности в себе, и у нас не было много возможностей укрепить свою уверенность, потому что мы постоянно решали какие-то проблемы".



"Однако так приятно видеть, что мы смогли использовать эти заключительные недели, чтобы преобразить сезон. Я рад за Лигу Чемпионов, что им не придется играть без нас. Замечательно, что мы туда попали, нам не терпится приступить".



"Это выдающееся достижение в исполнении парней. "Манчестер Сити" по праву выиграл лигу, они провели отличный сезон, и я поздравляю их, но поскольку мы не стали чемпионами, это не означает, что у нас не может быть никаких целей. Нашей целью было попасть в еврокубки, и мы попали в Лигу Чемпионов, что очень хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.