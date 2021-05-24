Клопп: "Третье место — выдающееся достижение"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал не недооценивать завоевание его командой третьего места в Премьер-Лиге.
Давно лишившись шансов на защиту титула, на финише этого сезона "Ливерпуль" сражался лишь за попадание в топ-4. И только в последнем туре "красные" обеспечили себе путевку в Лигу Чемпионов.
Такой итог сезона очень радует Клоппа, ведь еще несколько недель назад представить "Ливерпуль" на третьем месте в Премьер-Лиге было затруднительно.
"Да, ладно. Это большое достижение. Если бы три недели назад кто-нибудь сказал мне, что мы финишируем третьими... Это было абсолютно невозможно, вне зоны досягаемости".
"Из-за всего случившегося в этом году мы не очень часто чувствовали себя слишком хорошо, и это хорошая вещь. Травмы преследовали нас целый год, и с этим было сложно совладать".
"За пять недель проделать путь из ниоткуда в Лигу Чемпионов — это огромное достижение, и я не могу быть счастливее".
"Мы участвовали в гонке за третье место, ну и что? Это замечательно, абсолютно замечательно. Нам пришлось сражаться в этом сезоне, а сложные моменты становятся лучшим уроком. Мы всегда оставались сплоченными".
"У нас не было разногласий — мы принимали ситуацию и понимали, что нам нужно прибавить. В футболе все держится на уверенности в себе, и у нас не было много возможностей укрепить свою уверенность, потому что мы постоянно решали какие-то проблемы".
"Однако так приятно видеть, что мы смогли использовать эти заключительные недели, чтобы преобразить сезон. Я рад за Лигу Чемпионов, что им не придется играть без нас. Замечательно, что мы туда попали, нам не терпится приступить".
"Это выдающееся достижение в исполнении парней. "Манчестер Сити" по праву выиграл лигу, они провели отличный сезон, и я поздравляю их, но поскольку мы не стали чемпионами, это не означает, что у нас не может быть никаких целей. Нашей целью было попасть в еврокубки, и мы попали в Лигу Чемпионов, что очень хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.
24.05.2021 00:05
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Какие же мрази эти портовые хуесосы
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вышак
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Колбасники в декабре:
"АПЛ наша, мы гегемоны, у нас династия!!11 Вперёд за 7-й эльче!!11"
Колбасники в мае:
"ну, 3-е место тоже трофей. Нет, мы не обосрались, просто у нас травмы..."
Шикарно переобуваются портовые пустозвоны.
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