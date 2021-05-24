Клопп: "Третье место — выдающееся достижение"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал не недооценивать завоевание его командой третьего места в Премьер-Лиге.

Давно лишившись шансов на защиту титула, на финише этого сезона "Ливерпуль" сражался лишь за попадание в топ-4. И только в последнем туре "красные" обеспечили себе путевку в Лигу Чемпионов.

Такой итог сезона очень радует Клоппа, ведь еще несколько недель назад представить "Ливерпуль" на третьем месте в Премьер-Лиге было затруднительно.

"Да, ладно. Это большое достижение. Если бы три недели назад кто-нибудь сказал мне, что мы финишируем третьими... Это было абсолютно невозможно, вне зоны досягаемости".

"Из-за всего случившегося в этом году мы не очень часто чувствовали себя слишком хорошо, и это хорошая вещь. Травмы преследовали нас целый год, и с этим было сложно совладать".

"За пять недель проделать путь из ниоткуда в Лигу Чемпионов — это огромное достижение, и я не могу быть счастливее".

"Мы участвовали в гонке за третье место, ну и что? Это замечательно, абсолютно замечательно. Нам пришлось сражаться в этом сезоне, а сложные моменты становятся лучшим уроком. Мы всегда оставались сплоченными".

"У нас не было разногласий — мы принимали ситуацию и понимали, что нам нужно прибавить. В футболе все держится на уверенности в себе, и у нас не было много возможностей укрепить свою уверенность, потому что мы постоянно решали какие-то проблемы".

"Однако так приятно видеть, что мы смогли использовать эти заключительные недели, чтобы преобразить сезон. Я рад за Лигу Чемпионов, что им не придется играть без нас. Замечательно, что мы туда попали, нам не терпится приступить".

"Это выдающееся достижение в исполнении парней. "Манчестер Сити" по праву выиграл лигу, они провели отличный сезон, и я поздравляю их, но поскольку мы не стали чемпионами, это не означает, что у нас не может быть никаких целей. Нашей целью было попасть в еврокубки, и мы попали в Лигу Чемпионов, что очень хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2021 00:05

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  1. mancityman 24.05.2021 00:36 # mancityman
    Какие же мрази эти портовые хуесосы

    (ответить)

  2. manutd-20champ 24.05.2021 00:34 # manutd-20champ
    вышак

    (ответить)

  3. true-manc 24.05.2021 00:09 # true-manc
    Колбасники в декабре:
    "АПЛ наша, мы гегемоны, у нас династия!!11 Вперёд за 7-й эльче!!11"

    Колбасники в мае:
    "ну, 3-е место тоже трофей. Нет, мы не обосрались, просто у нас травмы..."

    Шикарно переобуваются портовые пустозвоны.

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