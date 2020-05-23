Роджерс: "Остаюсь в "Лестере" на 200 процентов"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс подбодрил болельщиков своего клуба, пообещав, что не покинет "Кинг Пауэр" этим летом.

В преддверии последнего тура Премьер-Лиги ходили слухи, что "Тоттенхэм" попытается переманить Роджерса, если "Лестер" не сумеет финишировать в топ-4.



Как раз "шпоры" и не пустили "лис" в Лигу Чемпионов, одержав победу 2:4 в очном матче, однако Роджерс никуда не собирается от обладателей Кубка Англии.



"Могу ли я заверить фанатов "Лестера", что остаюсь? Да, на 200 процентов. Я абсолютно обожаю быть здесь".



"Тоттенхэм" — один из крупнейших клубов в Европе, великолепный клуб с удивительным стадионом и отличными игроками".



"Все знают, что они ищут нового тренера, но что касается меня, то я абсолютно обожаю быть здесь. Наш проект только на полпути после двух с половиной лет работы".



"Сейчас я заинтересован лишь в том, чтобы вернуться домой, поразмышлять над игрой, отдохнуть и восстановить силы — это была напряженная пара сезонов".



"Затем мы должны подготовиться, разработать план на следующий сезон, вернуться, снова сражаться и конкурировать с элитой", — сообщил Роджерс talkSPORT.