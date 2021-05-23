Гарет Бэйл определился со своим будущим

Вингер Гарет Бэйл объявил, что уже знает, останется ли в "Тоттенхэме".

Появившись на замену против "Лестера" в воскресенье, Бэйл оформил дубль, благодаря чему "шпоры" одержали победу 2:4 и пробились в Лигу Конференций.



Этим матчем завершается сезон аренды Гарета из "Реала", с которым у 31-летнего валлийца есть контракт до 2022 года.



Теперь Бэйл, отличившийся 16 раз за "Тоттенхэм" в этом сезоне, хочет сосредоточиться на Евро-2020, однако Гарет уже имеет четкое представление насчет своего будущего.



"Будет лучше, если это случится после Евро. Я знаю, как поступлю, но я просто не хочу создавать хаос, если выскажусь сейчас. Я не думаю ни о чем другом, кроме сборной Уэльса", — сообщил Бэйл Sky Sports.