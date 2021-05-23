Клопп подтвердил уход Вейналдума из "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил уход из клуба полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

Вейналдум появился в стартовом составе на заключительный матч "Ливерпуля" в сезоне, поспособствовав победе 2:0 над "Кристал Пэлас" и попаданию "красных" в Лигу Чемпионов.



Однако контракт 30-летнего голландца истекает в конце июня, и Клоппу остается оплакивать эту тяжелую потерю.



"С чего я могу начать? Я встретил удивительного игрока, когда он оказался в моей гостиной, и мы сразу же поладили".



"Это очень эмоционально для меня, потому что я теряю друга, и я буду скучать по нему, но такие вещи являются нормой в футболе".



"Каждый клуб, заинтересованный в нем, должен позвонить мне, потому что я не могу отозваться о том, что он сделал, еще лучше. Он всегда был к моим услугам и 90 процентов всего времени играл очень хорошо".



"Он проделал путь от молодого парня, который был атакующим 10-м номером, до вингера в "Ньюкасле" и до контролирующего игру полузащитника здесь. Это возможно, только если ты понимаешь игру".



"Он забивал важные голы, голы против "Барселоны". Похоже на то, что его время здесь закончилось, но никто не отнимет от нас наших воспоминаний. Они останутся с нами навсегда".



"Я уже говорил прежде, что прощаться не бывает тяжело, когда проведенное вместе время не стоило того", — цитирует Клоппа The Independent.