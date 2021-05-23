Клопп подтвердил уход Вейналдума из "Ливерпуля"

Юрген Клопп и Джорджиньо Вейналдум Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил уход из клуба полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

Вейналдум появился в стартовом составе на заключительный матч "Ливерпуля" в сезоне, поспособствовав победе 2:0 над "Кристал Пэлас" и попаданию "красных" в Лигу Чемпионов.

Однако контракт 30-летнего голландца истекает в конце июня, и Клоппу остается оплакивать эту тяжелую потерю.

"С чего я могу начать? Я встретил удивительного игрока, когда он оказался в моей гостиной, и мы сразу же поладили".

"Это очень эмоционально для меня, потому что я теряю друга, и я буду скучать по нему, но такие вещи являются нормой в футболе".

"Каждый клуб, заинтересованный в нем, должен позвонить мне, потому что я не могу отозваться о том, что он сделал, еще лучше. Он всегда был к моим услугам и 90 процентов всего времени играл очень хорошо".

"Он проделал путь от молодого парня, который был атакующим 10-м номером, до вингера в "Ньюкасле" и до контролирующего игру полузащитника здесь. Это возможно, только если ты понимаешь игру".

"Он забивал важные голы, голы против "Барселоны". Похоже на то, что его время здесь закончилось, но никто не отнимет от нас наших воспоминаний. Они останутся с нами навсегда".

"Я уже говорил прежде, что прощаться не бывает тяжело, когда проведенное вместе время не стоило того", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Вейналдум, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. dnssda 23.05.2021 22:41 # dnssda
    Так и не понял почему отпускают?!

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  2. electric 23.05.2021 22:29 # electric
    Настоящий КНЯЗЬ!!!
    Удачи, Джинни!

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  3. superperez101 23.05.2021 22:19 # superperez101
    красиво уходит. примерно как лева из дортмунда
    до последнего сражался

    не то что коут суарес бейл дембеле и др

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  4. lfc-krr 23.05.2021 22:16 # lfc-krr
    Топарик жуткий. Жаль, что не остается! Удачи

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  5. liverfun 23.05.2021 22:12 # liverfun
    топарь, не раз его двужильность и способность крепко стоять на ногах помогали ливерпулю. удачи в дальнейшей карьере, но главные трофеи уже взял

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  6. chebrec 23.05.2021 22:11 # chebrec
    Ну и ладно.

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  7. glorfindel 23.05.2021 22:06 # glorfindel
    "Я уже говорил прежде, что прощаться бывает легко, когда проведенное вместе время не стоило того", — цитирует Клоппа The Independent.

    Правильно понимаю, что Клоппу легко прощаться с засранцем? Как март месяц, так у Винни понос.

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  8. true-manc 23.05.2021 22:05 # true-manc
    "великий" ливерпул на пике и гегемонии, а игроки бегут от них даже в Барселону (3-е место Ла Лиги).

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  9. mansoor 23.05.2021 22:04 # mansoor
    Легенда

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  10. alexander-arnold 23.05.2021 22:03 # alexander-arnold
    Прощай Джини! ЮНВА

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