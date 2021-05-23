Тухель признал, что "Челси" повезло удержаться в топ-4

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что его команде повезло финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

К заключительному туру Премьер-Лиги "Челси" подходил на третьем месте в таблице. "Синие" были хозяевами своей судьбы, но в итоге потерпели поражение 2:1 от "Астон Виллы".



К счастью для подопечных Тухеля, "Лестер" не смог их обойти, тоже проиграв свой матч (2:4 от "Тоттенхэма"), и Томас вынужден благодарить удачу.



"Действительно, мы сами усложнили себе жизнь, и мы несем ответственность за поражение сегодня".



"Мы имели достаточно моментов и играли в футбол, которого было достаточно для победы, причем с лихвой. Однако мы не забили и пропустили два дешевых гола, что обернулось поражением. Нам повезло, как все закончилось сегодня, но в целом мы заслужили место в топ-4", — сообщил Тухель Sky Sports.