Кейн взял "Золотую бутсу" и награду лучшему ассистенту в Премьер-Лиге

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн взял награды лучшему бомбардиру и лучшему ассистенту сезона Премьер-Лиги 2020/21.

К заключительному туру Премьер-Лиги Кейн подходил, имея равное количество забитых голов с Мохамедом Салахом из "Ливерпуля" — по 22.



Но если Салаху отличиться против "Кристал Пэлас" не удалось, то Кейн оформил гол против "Лестера" в победном для "шпор" матче (2:4).



Таким образом, забив 23 гола за сезон, Харри завоевал свою третью "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в карьере.



Также 27-летний Кейн получил награду за 14 результативных передач, опередив здесь Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед" и Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" (по 12).



