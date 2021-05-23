Кейн взял "Золотую бутсу" и награду лучшему ассистенту в Премьер-Лиге

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн взял награды лучшему бомбардиру и лучшему ассистенту сезона Премьер-Лиги 2020/21.

К заключительному туру Премьер-Лиги Кейн подходил, имея равное количество забитых голов с Мохамедом Салахом из "Ливерпуля" — по 22.

Но если Салаху отличиться против "Кристал Пэлас" не удалось, то Кейн оформил гол против "Лестера" в победном для "шпор" матче (2:4).

Таким образом, забив 23 гола за сезон, Харри завоевал свою третью "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в карьере.

Также 27-летний Кейн получил награду за 14 результативных передач, опередив здесь Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед" и Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" (по 12).

Харри Кейн


Метки Золотая бутса, Кейн, награды, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1608

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  1. meshuggah 23.05.2021 21:43 # meshuggah
    Лютый топарик

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  2. chelsiukpro 23.05.2021 21:41 # chelsiukpro
    Красавчик! Топовый нап... Челси как раз не хватает такого... сегодня трио наше в лице Маунта, Пуля и Вернер показало импотенцию...

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  3. mansoor 23.05.2021 21:13 # mansoor
    Перейдет в Ливерпуль, к красавчикам по жизни

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  4. chelsea88 23.05.2021 21:06 # chelsea88
    Топарь. Если к шитюкам перейдёт будет плохо всем.

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  5. moneymaker 23.05.2021 21:05 # moneymaker
    Односезонкой остался, кто подпишет это недоразумение - хапнкт вялого на пару лет так точно.

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  6. anabanana94 23.05.2021 21:04 # anabanana94
    КОРОЛЬ

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  7. thegodfather 23.05.2021 21:04 # thegodfather
    жесть конечно

    результаты топ

    но когда смотришь на его игру - кажется деревяхой


    5тисезонка)

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