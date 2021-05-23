Кейн взял "Золотую бутсу" и награду лучшему ассистенту в Премьер-Лиге
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн взял награды лучшему бомбардиру и лучшему ассистенту сезона Премьер-Лиги 2020/21.
К заключительному туру Премьер-Лиги Кейн подходил, имея равное количество забитых голов с Мохамедом Салахом из "Ливерпуля" — по 22.
Но если Салаху отличиться против "Кристал Пэлас" не удалось, то Кейн оформил гол против "Лестера" в победном для "шпор" матче (2:4).
Таким образом, забив 23 гола за сезон, Харри завоевал свою третью "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в карьере.
Также 27-летний Кейн получил награду за 14 результативных передач, опередив здесь Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед" и Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" (по 12).
23.05.2021 21:00
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Последние комментарии:
Лютый топарик
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Красавчик! Топовый нап... Челси как раз не хватает такого... сегодня трио наше в лице Маунта, Пуля и Вернер показало импотенцию...
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Перейдет в Ливерпуль, к красавчикам по жизни
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Топарь. Если к шитюкам перейдёт будет плохо всем.
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Односезонкой остался, кто подпишет это недоразумение - хапнкт вялого на пару лет так точно.
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КОРОЛЬ
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жесть конечно
результаты топ
но когда смотришь на его игру - кажется деревяхой
5тисезонка)
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