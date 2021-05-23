МЮ экспериментальным составом победил "волков"

"Манчестер Юнайтед" завершил сезон Премьер-Лиги выездной победой 1:2 в гостях у "Вулверхэмптона".

Относительно предыдущего матча в старт "волков" вернулись Руй Патрисиу, Ромен Саисс и Леандер Дендонкер.



У "красных дьяволов" лишь Аксель Туанзебе сохранил место в старте по сравнению с 1:1 против "Фулхэма".



Несмотря на экспериментальный состав, "Юнайтед" не составило труда открыть счет. На 13-й минуте Джеймс выполнил подачу с левого фланга, а Энтони Эланга неотразимо пробил головой с линии вратарской — 0:1.



Далее игра была более-менее равной, а на 39-й минуте хозяевам удалось восстановить равновесие в счете. Фабиу Силва ворвался в штрафную по правому краю и сделал короткий пас в центр под удар Нелсону Семеду — 1:1.



А в самой концовке первого тайма "дьяволы" заработали пенальти. Рефери Майк Дин и система VAR обнаружили микроскопическое касание ноги Донни Ван де Бека в штрафной, и Хуан Мата ударом с точки вывел свою команду вперед — 1:2.



Во втором тайме "волки" много владели мячом, но больших угроз воротам Дина Хендерсона создать не смогли.



"Вулверхэмптон" не смог проводить Нуну Эшпириту Санту хорошим результатом. "Юнайтед" лишь можно похвалить за победу при отсутствии турнирной мотивации и при далеко не основном составе.



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче