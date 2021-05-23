"Арсенал" победил "Брайтон", но в Европу не попал

"Арсенал" не смог попасть в Лигу Конференций, несмотря на победу 2:0 над "Брайтоном" благодаря дублю Николя Пепе.

В стартовый состав "канониров" вернулись Гранит Джака и Мартин Эдегор, заменив Мохамеда Эльнени и Букайо Сака.



Две перестановки можно было наблюдать и у "чаек". Льюис Данк и Леандро Троссард вытеснили из старта Стивена Альсате и Данни Уэлбека.



"Арсенал" лучше выглядел в первом тайме и создал несколько моментов, самым опасным из которых стало попадание Габриэля в штангу.



Лед тронулся только с началом второго тайма. Николя Пепе получил пас в штрафной с фланга и вторым касанием поразил ворота — 1:0.



А на 60-й минуте Пепе удвоил счет. Николя ворвался в чужую штрафную по правому флангу, подобрал ногу и закатил мяч в дальний нижний угол ворот — 2:0.



Счет мог стать и крупнее, но удар Томаса Партея на себя приняла крестовина ворот "Брайтона".



"Арсенал" завершил сезон пятью победами подряд, однако этого оказалось недостаточно для попадания в еврокубки.



"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче