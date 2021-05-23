"Арсенал" победил "Брайтон", но в Европу не попал

Николя Пепе "Арсенал" не смог попасть в Лигу Конференций, несмотря на победу 2:0 над "Брайтоном" благодаря дублю Николя Пепе.

В стартовый состав "канониров" вернулись Гранит Джака и Мартин Эдегор, заменив Мохамеда Эльнени и Букайо Сака.

Две перестановки можно было наблюдать и у "чаек". Льюис Данк и Леандро Троссард вытеснили из старта Стивена Альсате и Данни Уэлбека.

"Арсенал" лучше выглядел в первом тайме и создал несколько моментов, самым опасным из которых стало попадание Габриэля в штангу.

Лед тронулся только с началом второго тайма. Николя Пепе получил пас в штрафной с фланга и вторым касанием поразил ворота — 1:0.

А на 60-й минуте Пепе удвоил счет. Николя ворвался в чужую штрафную по правому флангу, подобрал ногу и закатил мяч в дальний нижний угол ворот — 2:0.

Счет мог стать и крупнее, но удар Томаса Партея на себя приняла крестовина ворот "Брайтона".

"Арсенал" завершил сезон пятью победами подряд, однако этого оказалось недостаточно для попадания в еврокубки.

"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2021 20:25

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  1. sheef 23.05.2021 21:24 # sheef
    Ну вот и посмотрим на команду когда Европа 6е отвлекает

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  2. intellect 23.05.2021 20:53 # intellect
    Карма кули, клуб живущий былым как и милвол

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  3. denkik 23.05.2021 20:28 # denkik
    Да. Просто удивительный сезон. Осенью играли так, что казалось, что и в чемпионшип вылететь можно. В итоге, добрались до 8-го места, 5 побед подряд в конце сезона, но какой-то горький осадок остался. Вот нужно было дарить очки всяким Фулхэмам, Лидсам и Виллам, чтобы в итоге как раз их и не хватило в конце. Даже 2 победы над Челси не радуют. Команда проиграла этот сезона сама себе

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