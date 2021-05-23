"Арсенал" победил "Брайтон", но в Европу не попал
"Арсенал" не смог попасть в Лигу Конференций, несмотря на победу 2:0 над "Брайтоном" благодаря дублю Николя Пепе.
В стартовый состав "канониров" вернулись Гранит Джака и Мартин Эдегор, заменив Мохамеда Эльнени и Букайо Сака.
Две перестановки можно было наблюдать и у "чаек". Льюис Данк и Леандро Троссард вытеснили из старта Стивена Альсате и Данни Уэлбека.
"Арсенал" лучше выглядел в первом тайме и создал несколько моментов, самым опасным из которых стало попадание Габриэля в штангу.
Лед тронулся только с началом второго тайма. Николя Пепе получил пас в штрафной с фланга и вторым касанием поразил ворота — 1:0.
А на 60-й минуте Пепе удвоил счет. Николя ворвался в чужую штрафную по правому флангу, подобрал ногу и закатил мяч в дальний нижний угол ворот — 2:0.
Счет мог стать и крупнее, но удар Томаса Партея на себя приняла крестовина ворот "Брайтона".
"Арсенал" завершил сезон пятью победами подряд, однако этого оказалось недостаточно для попадания в еврокубки.
"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче
23.05.2021 20:25
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Ну вот и посмотрим на команду когда Европа 6е отвлекает
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Карма кули, клуб живущий былым как и милвол
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Да. Просто удивительный сезон. Осенью играли так, что казалось, что и в чемпионшип вылететь можно. В итоге, добрались до 8-го места, 5 побед подряд в конце сезона, но какой-то горький осадок остался. Вот нужно было дарить очки всяким Фулхэмам, Лидсам и Виллам, чтобы в итоге как раз их и не хватило в конце. Даже 2 победы над Челси не радуют. Команда проиграла этот сезона сама себе
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