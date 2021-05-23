Дубль Агуэро помог "Сити" разгромить "Эвертон"

В своем последнем матче на "Этихад" нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро отметился дублем, поучаствовав в разгроме "Эвертона" — 5:0.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола по привычке произвел пять изменений в составе, освежив команду с помощью Кайла Уолкера, Фернандиньо, Кевина Де Брюйне, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.



У "ирисок" Мейсон Холгейт и Том Дэвис поменяли Йерри Мину и Шеймуса Коулмена.



Принявшись контролировать мяч, хозяева "Этихад" легко и быстро открыл счет. Затяжная перепасовка завершилась дальним ударом Де Брюйне в нижний угол ворот — 1:0.



А уже на 14-й минуте "Сити" удвоил преимущество. После перехвата мяча около центральной линии поля Де Брюйне запустил в прорыв Габриэля Жезуса, который ворвался в штрафную по левому флангу, на ложном движении убрал защитника и поразил ворота — 1:0.



Два быстрых гола слегка насытили "горожан", которые стали давать свободу "Эвертону", и тот едва этим не воспользовался. Ришарлисон заработал для своей команды пенальти, нарвавшись на фол Рубена Диаша, но Эдерсон отразил удар Гульфи Сигурдссона.



Вскоре после начала второго тайма счет стал разгромным. "Сити" перехватил мяч на чужой половине поля и провел неспешную атаку, в завершении которой Фил Фоден пробил низом из центра штрафной — 3:0.



На 65-й минуте в игру, наконец, вступил Агуэро, сделав свой последний матч на "Этихад" незабываемым. Сперва Серхио обыграл Мейсона Холгейта и ткнул мяч в ворота — 4:0. А затем аргентинец пробил головой из центра штрафной — 5:0.



Агуэро достойным образом попрощался с Премьер-Лигой, сделав хорошую заявку на появление и в финале Лиги Чемпионов. "Сити" определенно порадовал вернувшихся на трибуны фанатов.



"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче