Дубль Агуэро помог "Сити" разгромить "Эвертон"

Серхио Агуэро и Кевин Де Брюйне В своем последнем матче на "Этихад" нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро отметился дублем, поучаствовав в разгроме "Эвертона" — 5:0.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола по привычке произвел пять изменений в составе, освежив команду с помощью Кайла Уолкера, Фернандиньо, Кевина Де Брюйне, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.

У "ирисок" Мейсон Холгейт и Том Дэвис поменяли Йерри Мину и Шеймуса Коулмена.

Принявшись контролировать мяч, хозяева "Этихад" легко и быстро открыл счет. Затяжная перепасовка завершилась дальним ударом Де Брюйне в нижний угол ворот — 1:0.

А уже на 14-й минуте "Сити" удвоил преимущество. После перехвата мяча около центральной линии поля Де Брюйне запустил в прорыв Габриэля Жезуса, который ворвался в штрафную по левому флангу, на ложном движении убрал защитника и поразил ворота — 1:0.

Два быстрых гола слегка насытили "горожан", которые стали давать свободу "Эвертону", и тот едва этим не воспользовался. Ришарлисон заработал для своей команды пенальти, нарвавшись на фол Рубена Диаша, но Эдерсон отразил удар Гульфи Сигурдссона.

Вскоре после начала второго тайма счет стал разгромным. "Сити" перехватил мяч на чужой половине поля и провел неспешную атаку, в завершении которой Фил Фоден пробил низом из центра штрафной — 3:0.

На 65-й минуте в игру, наконец, вступил Агуэро, сделав свой последний матч на "Этихад" незабываемым. Сперва Серхио обыграл Мейсона Холгейта и ткнул мяч в ворота — 4:0. А затем аргентинец пробил головой из центра штрафной — 5:0.

Агуэро достойным образом попрощался с Премьер-Лигой, сделав хорошую заявку на появление и в финале Лиги Чемпионов. "Сити" определенно порадовал вернувшихся на трибуны фанатов.

"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2021 20:20

Количество просмотров Просмотров: 804

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Последние комментарии:




  1. rustem2909 23.05.2021 21:20 # rustem2909
    Низкий поклон тебе Кун! Ты был лучшим! 2011 дубль после замены в стартовом матче, 2021 дубль после замены в последнем матче АПЛ! Ради него обязаны брать ЛЧ!

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  2. nash 23.05.2021 20:33 # nash
    КУН пришел с дублем на Этихад, и ушел с ним!!

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  3. nash 23.05.2021 20:33 # nash
    повтор здесь https://replayfootballmatches.ru/2021/05/manchester-siti-jeverton-polnyj-match-i-luchshie-momenty-3/

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  4. kukuruzzo 23.05.2021 20:29 # kukuruzzo
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!

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  5. high-malvern 23.05.2021 20:27 # high-malvern
    Шикарно сыграли против Эве. Агуэро Король!!!

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  6. arhangel777 23.05.2021 20:27 # arhangel777
    С чемпионством Ситизены! Сити чемпион!!!
    C’mon City!!!

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  7. high-malvern 23.05.2021 20:26 # high-malvern
    КОРОЛИ!!!

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  8. cheburek-from-kz 23.05.2021 20:26 # cheburek-from-kz
    КОРОЛЕЙ спецом админ последними запостил, чтобы комментов вменьше было, сволочь!

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  9. griezmann 23.05.2021 20:24 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  10. cheburek-from-kz 23.05.2021 20:23 # cheburek-from-kz
    КОРОЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  11. true-manc 23.05.2021 20:22 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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