"Тоттенхэм" не пустил "Лестер" в Лигу Чемпионов

Потерпев домашнее поражение 2:4 от "Тоттенхэма", "Лестер" финишировал только на пятом месте в Премьер-Лиге и остался без путевки в Лигу Чемпионов.

На этот матч на острие атак "лис" вернулся Келечи Ихеаначо, заменив Айозе Переса.



В старте у "шпор" произошло два изменения. Вместо Эрика Дайера и Яфета Танганги появились Давинсон Санчес и Мэтт Дохерти.



"Лестер" лучше начал матч и уже на 18-й минуте открыл счет. Это Джейми Варди реализовал пенальти, который сам же и заработал, нарвавшись на подножку от Тоби Алдервейрелда — 1:0. Определить нарушение правил рефери помогла система VAR.



Дальше игра проходила с некоторым преимуществом хозяев, однако гостям хватило одного удара в створ, чтобы сравнять счет. На 40-й минуте Сон Хен Мин от лицевой линии сделал пас назад в центр штрафной, а Харри Кейн пробил в касание — 1:1.



Второй тайм начался с того, что Санчес сбил Варди на линии штрафной, и Джейми во второй раз за матч реализовал 11-метровый — 2:1.



Путевка в Лигу Чемпионов была у "лис" в кармане, но затем случилось нечто неожиданное. На 76-й минуте Каспер Шмейхель ошибся на выходе при розыгрыше углового у своих ворот, совершив автогол — 2:2.



А на 87-й минуте хозяева пропустили еще раз, позволив отличиться Гарету Бэйлу, который пробил в касание с линии штрафной после паса назад партнера — 2:3.



Уже в компенсированное время Бэйл отличился еще раз, воспользовавшись передачей Кейна, который с острого угла бить не решился — 2:4.



"Лестер" может винить только себя в этом провале. "Лисы" имели все шансы досрочно оформить путевку в Лигу Чемпионов, но затяжной спад формы в концовке сезона обернулся бедой. Впрочем, Кубок Англии — не такой уж плохой итог.



"Лестер" — "Тоттенхэм". Отчет о матче