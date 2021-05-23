"Тоттенхэм" не пустил "Лестер" в Лигу Чемпионов

Гарет Бэйл Потерпев домашнее поражение 2:4 от "Тоттенхэма", "Лестер" финишировал только на пятом месте в Премьер-Лиге и остался без путевки в Лигу Чемпионов.

На этот матч на острие атак "лис" вернулся Келечи Ихеаначо, заменив Айозе Переса.

В старте у "шпор" произошло два изменения. Вместо Эрика Дайера и Яфета Танганги появились Давинсон Санчес и Мэтт Дохерти.

"Лестер" лучше начал матч и уже на 18-й минуте открыл счет. Это Джейми Варди реализовал пенальти, который сам же и заработал, нарвавшись на подножку от Тоби Алдервейрелда — 1:0. Определить нарушение правил рефери помогла система VAR.

Дальше игра проходила с некоторым преимуществом хозяев, однако гостям хватило одного удара в створ, чтобы сравнять счет. На 40-й минуте Сон Хен Мин от лицевой линии сделал пас назад в центр штрафной, а Харри Кейн пробил в касание — 1:1.

Второй тайм начался с того, что Санчес сбил Варди на линии штрафной, и Джейми во второй раз за матч реализовал 11-метровый — 2:1.

Путевка в Лигу Чемпионов была у "лис" в кармане, но затем случилось нечто неожиданное. На 76-й минуте Каспер Шмейхель ошибся на выходе при розыгрыше углового у своих ворот, совершив автогол — 2:2.

А на 87-й минуте хозяева пропустили еще раз, позволив отличиться Гарету Бэйлу, который пробил в касание с линии штрафной после паса назад партнера — 2:3.

Уже в компенсированное время Бэйл отличился еще раз, воспользовавшись передачей Кейна, который с острого угла бить не решился — 2:4.

"Лестер" может винить только себя в этом провале. "Лисы" имели все шансы досрочно оформить путевку в Лигу Чемпионов, но затяжной спад формы в концовке сезона обернулся бедой. Впрочем, Кубок Англии — не такой уж плохой итог.

"Лестер" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2021 20:10

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  1. ensiferum 23.05.2021 20:20 # ensiferum
    Когда позарез нужно опередить Арсенал.

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  2. kukuruzzo 23.05.2021 20:17 # kukuruzzo
    Заслужили поебать мягкотелых курочек из челси

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  3. gjchancel 23.05.2021 20:17 # gjchancel
    Амарти играл? &#128514;

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  4. ilovemanutd 23.05.2021 20:16 # ilovemanutd
    http://fapl.ru/posts/85221/?c=1#c7322744

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  5. nietzsche 23.05.2021 20:16 # nietzsche
    за то кубок англии выиграли

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  6. red-devil-4ever 23.05.2021 20:15 # red-devil-4ever
    Петушки расцарапали лисичек, а радоваться пенсам

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