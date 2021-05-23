"Ливерпуль" победил "Пэлас" и финишировал третьим

Одержав победу 2:0 над "Кристал Пэлас" благодаря дублю Садио Мане, "Ливерпуль" финишировал на третьем месте в Премьер-Лиге.

Наставник "красных" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на предыдущий матч, но каптан Джордан Хендерсон был назван среди запасных.



У "орлов" Деффри Шлюпп и Кристиан Бентеке уступили свои места в команде Джайро Ридевалду и Джордану Айю.



"Ливерпуль" заметно нервничал в начале матча и вполне мог пропустить, но удар Уилфрида Захи с острого угла был отражен Алиссоном, а Андросу Таунсенду не удалось реализовать выход один на один.



Избавившись от стартовой дрожи, хозяева взяли игру под свой контроль и принялись нагнетать давление. Хороший момент открыть счет имел Рис Уильямс, из центра штрафной пробив головой мимо.



В конце концов давление "красных" принесло свои плоды. На 36-й минуте Энди Робертсон подал угловой, а Уильямс сыграл на опережение и сделал скидку головой на Фирмино. Роберто сразу пробить не удалось, но мяч отскочил к Садио Мане, который тут же поразил ворота — 1:0.



Дальше "Ливерпуль" действовал максимально осторожно и надежно, но при этом контролировал игру и ничего не позволял сопернику.



Все стало ясно на 74-й минуте, когда Мане был выведен на удар на линии штрафной. Садио сделал паузу и поразил ближний угол ворот с касанием от Гари Кэхилла — 2:0.



"Ливерпуль" довольно профессионально и буднично выполнил свою задачу на этот матч, хотя его начало было довольно нервным.



"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче