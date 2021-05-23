"Ливерпуль" победил "Пэлас" и финишировал третьим

Садио Мане Одержав победу 2:0 над "Кристал Пэлас" благодаря дублю Садио Мане, "Ливерпуль" финишировал на третьем месте в Премьер-Лиге.

Наставник "красных" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на предыдущий матч, но каптан Джордан Хендерсон был назван среди запасных.

У "орлов" Деффри Шлюпп и Кристиан Бентеке уступили свои места в команде Джайро Ридевалду и Джордану Айю.

"Ливерпуль" заметно нервничал в начале матча и вполне мог пропустить, но удар Уилфрида Захи с острого угла был отражен Алиссоном, а Андросу Таунсенду не удалось реализовать выход один на один.

Избавившись от стартовой дрожи, хозяева взяли игру под свой контроль и принялись нагнетать давление. Хороший момент открыть счет имел Рис Уильямс, из центра штрафной пробив головой мимо.

В конце концов давление "красных" принесло свои плоды. На 36-й минуте Энди Робертсон подал угловой, а Уильямс сыграл на опережение и сделал скидку головой на Фирмино. Роберто сразу пробить не удалось, но мяч отскочил к Садио Мане, который тут же поразил ворота — 1:0.

Дальше "Ливерпуль" действовал максимально осторожно и надежно, но при этом контролировал игру и ничего не позволял сопернику.

Все стало ясно на 74-й минуте, когда Мане был выведен на удар на линии штрафной. Садио сделал паузу и поразил ближний угол ворот с касанием от Гари Кэхилла — 2:0.

"Ливерпуль" довольно профессионально и буднично выполнил свою задачу на этот матч, хотя его начало было довольно нервным.

"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2021 20:05

Количество просмотров Просмотров: 809

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Последние комментарии:




  1. liverfun 23.05.2021 20:10 # liverfun
    пздц, конечно, сколько сил команда потратила в этом сезоне, прошли огонь и воду, все молодцом. вот так закаляется характер. ливерпуль должен быть в лч. с возвращением травмированных и отдыхом для всех, пацаны должны вновь биться за 1 место, летом однозначно надо усиливаться.
    клопп топ

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  2. true-manc 23.05.2021 20:09 # true-manc
    Декабрь, 2020 год:

    17.12.2020 01:05 #
    sausage
    Ливерпуль - гегемоны. Везёт тому, кто везёт, вода камень точит и тд. Если пенсы сливаются во втором таме и их возят ебалом по полю, кто хочет, то Ливерпуль хуячит и хуячит.
    Источник: http://fapl.ru/posts/82854/?c=1

    19.12.2020 17:25 #
    srapt
    Клопп гений конечно. Топово тасует колоду и безболезненно меняет травмированных и дает отдыхать лидерам. Осталось зимой все же одного цз прикупить и можно вторую АПЛ подряд пилить. Лично я жду пиздец как матчей с участием Алькантары. Этот пацан даст прикурить, вот увидите
    Источник: http://fapl.ru/posts/82907/?c=1

    19.12.2020 18:37 #
    dragon
    Ливерпуль - чемпион 2020-2021
    Источник: http://fapl.ru/posts/82907/?c=1

    19.12.2020 18:44 #
    skychnie-oboi
    Живем в великую эпоху скаузеры - теперь мы стали как МЮ САФА.
    Мощно всех разваливаем - + везение и судьи за нас.
    Источник: http://fapl.ru/posts/82907/?c=1#c7266303

    24.12.2020 12:12 #
    superperez101
    что-то лысый шарлатан дофига нафантазировал
    понабрал всяких канселов и родрей с диашами, и с такими рылами да в калашный ряд
    Источник: http://fapl.ru/posts/83000/?c=1
    _______________________________________________________________________________________

    Май, 2021 год:

    Сити: АПЛ, Кубок Лиги, финал ЛЧ
    Портовня: 3-е место, 17 очков отставания, 0 трофеев

    (ответить)

  3. ooaaaa 23.05.2021 20:09 # ooaaaa
    почистите состав, от черных и некоторых бритов

    у меня всё,

    пока

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  4. kukuruzzo 23.05.2021 20:09 # kukuruzzo
    КНЯЗЬЯ!!!

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  5. red-devil-4ever 23.05.2021 20:08 # red-devil-4ever
    На костылях доковыляли до тройки. Это ж как остальные в штаны наложили за все это время.

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  6. keremet 23.05.2021 20:08 # keremet
    с победой, Мане красавчик так бы играл всегда , едем в лч))

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  7. electric 23.05.2021 20:08 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  8. van-dijk 23.05.2021 20:08 # van-dijk
    КНЯЗИ!

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