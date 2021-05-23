"Ливерпуль" победил "Пэлас" и финишировал третьим
Одержав победу 2:0 над "Кристал Пэлас" благодаря дублю Садио Мане, "Ливерпуль" финишировал на третьем месте в Премьер-Лиге.
Наставник "красных" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на предыдущий матч, но каптан Джордан Хендерсон был назван среди запасных.
У "орлов" Деффри Шлюпп и Кристиан Бентеке уступили свои места в команде Джайро Ридевалду и Джордану Айю.
"Ливерпуль" заметно нервничал в начале матча и вполне мог пропустить, но удар Уилфрида Захи с острого угла был отражен Алиссоном, а Андросу Таунсенду не удалось реализовать выход один на один.
Избавившись от стартовой дрожи, хозяева взяли игру под свой контроль и принялись нагнетать давление. Хороший момент открыть счет имел Рис Уильямс, из центра штрафной пробив головой мимо.
В конце концов давление "красных" принесло свои плоды. На 36-й минуте Энди Робертсон подал угловой, а Уильямс сыграл на опережение и сделал скидку головой на Фирмино. Роберто сразу пробить не удалось, но мяч отскочил к Садио Мане, который тут же поразил ворота — 1:0.
Дальше "Ливерпуль" действовал максимально осторожно и надежно, но при этом контролировал игру и ничего не позволял сопернику.
Все стало ясно на 74-й минуте, когда Мане был выведен на удар на линии штрафной. Садио сделал паузу и поразил ближний угол ворот с касанием от Гари Кэхилла — 2:0.
"Ливерпуль" довольно профессионально и буднично выполнил свою задачу на этот матч, хотя его начало было довольно нервным.
"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
23.05.2021 20:05
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Последние комментарии:
пздц, конечно, сколько сил команда потратила в этом сезоне, прошли огонь и воду, все молодцом. вот так закаляется характер. ливерпуль должен быть в лч. с возвращением травмированных и отдыхом для всех, пацаны должны вновь биться за 1 место, летом однозначно надо усиливаться.
клопп топ
(ответить)
Декабрь, 2020 год:
17.12.2020 01:05 #
sausage
Ливерпуль - гегемоны. Везёт тому, кто везёт, вода камень точит и тд. Если пенсы сливаются во втором таме и их возят ебалом по полю, кто хочет, то Ливерпуль хуячит и хуячит.
Источник: http://fapl.ru/posts/82854/?c=1
19.12.2020 17:25 #
srapt
Клопп гений конечно. Топово тасует колоду и безболезненно меняет травмированных и дает отдыхать лидерам. Осталось зимой все же одного цз прикупить и можно вторую АПЛ подряд пилить. Лично я жду пиздец как матчей с участием Алькантары. Этот пацан даст прикурить, вот увидите
Источник: http://fapl.ru/posts/82907/?c=1
19.12.2020 18:37 #
dragon
Ливерпуль - чемпион 2020-2021
Источник: http://fapl.ru/posts/82907/?c=1
19.12.2020 18:44 #
skychnie-oboi
Живем в великую эпоху скаузеры - теперь мы стали как МЮ САФА.
Мощно всех разваливаем - + везение и судьи за нас.
Источник: http://fapl.ru/posts/82907/?c=1#c7266303
24.12.2020 12:12 #
superperez101
что-то лысый шарлатан дофига нафантазировал
понабрал всяких канселов и родрей с диашами, и с такими рылами да в калашный ряд
Источник: http://fapl.ru/posts/83000/?c=1
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Май, 2021 год:
Сити: АПЛ, Кубок Лиги, финал ЛЧ
Портовня: 3-е место, 17 очков отставания, 0 трофеев
(ответить)
почистите состав, от черных и некоторых бритов
у меня всё,
пока
(ответить)
КНЯЗЬЯ!!!
(ответить)
На костылях доковыляли до тройки. Это ж как остальные в штаны наложили за все это время.
(ответить)
с победой, Мане красавчик так бы играл всегда , едем в лч))
(ответить)
КНЯЗИ!!!
(ответить)
КНЯЗИ!
(ответить)
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