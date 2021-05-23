"Челси" проиграл "Вилле", но остался в топ-4
"Челси" удержался в топ-4 Премьер-Лиги, несмотря на поражение в последнем туре от "Астон Виллы" — 2:1.
Стартовый состав "вилланов" не изменился относительно победы над "Тоттенхэмом" посреди недели.
Главный тренер "синих" Томас Тухель решил поберечь Нголо Канте, вместо которого с первых минут появился Матео Ковачич.
"Челси" лучше начал матч, однако с точностью у лондонцев наблюдались проблемы — один только Мейсон Маунт дважды запустил мяч мимо из отличных позиций.
Хозяева гораздо меньше владели мячом, но тоже старались показывать зубы, а в концовке тайма им даже удалось сравнять счет. Джек Грилиш исполнил угловой, прострелив низом в штрафную, а Бертран Траоре пробил с касанием перекладины — 1:0.
Пытаясь предотвратить гол Траоре голкипер "синих" Эдуар Менди врезался в штангу, поэтому на второй тайм защищать ворота гостей вышел Кепа Аррисабалага.
С началом второго тайма "Челси" продолжил атаковать, а затем "Вилла" провела свою комбинацию, и Жоржиньо фолом остановил Траоре в своей штрафной. Анвар Эль-Гази безошибочно исполнил пенальти — 2:0.
"Синим" терять было уже нечего, поэтому они пошли ва-банк. На 59-й минуте Тимо Вернер поразил ворота "вилланов", однако офсайд.
А на 70-й минуте "Челси" забил по всем правилам. Бен Чилуэлл на дальней штанге замкнул прострел Кристиана Пулишича вдоль ворот — 2:1.
Наиграть на еще один гол у "синих" не вышло. Более того, матч они заканчивали вдесятером после удаления Сесара Аспиликуэты.
"Челси" проиграл важнейший матч, однако "синим" оказал услугу "Тоттенхэм", взявший три очка у "Лестера". Благодаря соседям команда Томаса Тухеля попала в топ-4.
"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче
23.05.2021 20:00
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Последние комментарии:
В пабликах петухов массовый наплыв глоров членси, как же они сосут Тоттенxую сейчас ахахахахахахахахах. Сильнейший клуб мира, достойнейший))
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будет позор если Челси прое6ет финал ЛЧ каким-то первопроходцам 6лять...
(ответить)
если челси заберет ЛЧ , им все равно придется стыковые играть с 4 места или нет?
(ответить)
Всех с окончанием АПЛ 20/21. Это был странный сезон. Поздравляю красных с 3 местом, хорошая концовка. Филлипс - мой герой. Летом нужно брать нападающего (#Мбаппе2021??). Спасибо и удачи Вейналдуму. Нужны как минимум 2-3 трансфера. Роджерс и ЛЧ априори мисс матч. Надеюсь новый сезон начнётся со зрителями на трибунах и без преклонений колен.
П.С Удачи Вильярреалу и Челси в их финалах.
(ответить)
кто сказал что финал можно не начинать?
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По ударам и владению преимущество, значит норм. Теперь можно расслабиться и спокойно готовиться к финалу лч. Будет орно, если придётся играть Кепе и он затащит. Верим.
(ответить)
Очередной сезон когда членсы нюхают колбасную жопу ухахаха
(ответить)
18.04.2019 23:56 #
thegodfather
кроме матов в голову нихуя не лезет
абсолютные уебища, уебащина, хуесосы просто всех мастей, бездарная команда терпил во главе с очкастым тренером-хуесосом, нюяющим фильтр
ебучий кончи позорные, это не футбол, это просто идите нахуй обоссаные шакалы. Ноль воли к победе, просто пижонство и ебучий фарс. Весь 2 тайм они тянут время после 4-3 со славией, играют на отбой....проебаны абсолютно все единоборства, а что самое главное их просто обоссали обычные пацаны с чехии, их просто унизили, и отпинали...ссаное говно, ебучий позор, умрите нахуй от стыда. Это не футбол, это просто идите нахуй, повторяю во второй раз.
Источник: http://fapl.ru/posts/70176/?c=1
(ответить)
ХУЕСООООСЫ
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И обратили внимание, что уже который матч игроки соперника играют рукой в своей штрафной, но судья и не думает проверять эпизод через VAR???
Судейство - гниль
(ответить)
Мало кто из местных высирателей поймет это, но ВЕЛИЧАЙШИЙ и его наследие, даже не находясь у руля Петухов, выводит Челси в ЛЧ.
Лестер с Кубком Англии, гейгунеров с каким-то там местом.
p.s. Есть мем, где негр вместо вымпела Челси, выкидывает ЛЧ?
(ответить)
Лестер ведь 100% проходит в ЛЧ, так как один из топ-4 выиграет кубок ЛЧ
Так?
(ответить)
Обоссаные отскочили сука
(ответить)
Что бы ни говорили тут про Роджерса, на сегодня он в 5-ке лучших тренеров АПЛ.
(ответить)
ох нихуя себе, СОСАЧ жив, а не умер, как все прдпологали
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Залупенсы и есть петухи
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сгорел от мощи Тоттэнхэма, протащили синих братков в ЛЧ, хотя могли отомстить за 2012 и бросить играть
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посмотрите вторую пенку лис))
и скажите типа лис не тащили в лч
а пенсов не пытались мол оттуда выпнуть..ну-ну
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А как же пенсы кукарекали, когда Ливерпуль был на 6-7 местах. Ну реально без них не с кого было бы ржать на ФАПЛе.
(ответить)
Нюхайте жопу колбасы хахахахах
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