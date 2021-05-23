"Челси" проиграл "Вилле", но остался в топ-4

Джек Грилиш и Бен Чилуэлл "Челси" удержался в топ-4 Премьер-Лиги, несмотря на поражение в последнем туре от "Астон Виллы" — 2:1.

Стартовый состав "вилланов" не изменился относительно победы над "Тоттенхэмом" посреди недели.

Главный тренер "синих" Томас Тухель решил поберечь Нголо Канте, вместо которого с первых минут появился Матео Ковачич.

"Челси" лучше начал матч, однако с точностью у лондонцев наблюдались проблемы — один только Мейсон Маунт дважды запустил мяч мимо из отличных позиций.

Хозяева гораздо меньше владели мячом, но тоже старались показывать зубы, а в концовке тайма им даже удалось сравнять счет. Джек Грилиш исполнил угловой, прострелив низом в штрафную, а Бертран Траоре пробил с касанием перекладины — 1:0.

Пытаясь предотвратить гол Траоре голкипер "синих" Эдуар Менди врезался в штангу, поэтому на второй тайм защищать ворота гостей вышел Кепа Аррисабалага.

С началом второго тайма "Челси" продолжил атаковать, а затем "Вилла" провела свою комбинацию, и Жоржиньо фолом остановил Траоре в своей штрафной. Анвар Эль-Гази безошибочно исполнил пенальти — 2:0.

"Синим" терять было уже нечего, поэтому они пошли ва-банк. На 59-й минуте Тимо Вернер поразил ворота "вилланов", однако офсайд.

А на 70-й минуте "Челси" забил по всем правилам. Бен Чилуэлл на дальней штанге замкнул прострел Кристиана Пулишича вдоль ворот — 2:1.

Наиграть на еще один гол у "синих" не вышло. Более того, матч они заканчивали вдесятером после удаления Сесара Аспиликуэты.

"Челси" проиграл важнейший матч, однако "синим" оказал услугу "Тоттенхэм", взявший три очка у "Лестера". Благодаря соседям команда Томаса Тухеля попала в топ-4.

"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 23.05.2021 20:21 # slash-lfc
    В пабликах петухов массовый наплыв глоров членси, как же они сосут Тоттенxую сейчас ахахахахахахахахах. Сильнейший клуб мира, достойнейший))

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  2. bezviz 23.05.2021 20:21 # bezviz
    будет позор если Челси прое6ет финал ЛЧ каким-то первопроходцам 6лять...

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  3. yxaxaxaxaxa 23.05.2021 20:21 # yxaxaxaxaxa
    если челси заберет ЛЧ , им все равно придется стыковые играть с 4 места или нет?

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  4. pamirec777 23.05.2021 20:20 # pamirec777
    Всех с окончанием АПЛ 20/21. Это был странный сезон. Поздравляю красных с 3 местом, хорошая концовка. Филлипс - мой герой. Летом нужно брать нападающего (#Мбаппе2021??). Спасибо и удачи Вейналдуму. Нужны как минимум 2-3 трансфера. Роджерс и ЛЧ априори мисс матч. Надеюсь новый сезон начнётся со зрителями на трибунах и без преклонений колен.
    П.С Удачи Вильярреалу и Челси в их финалах.

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  5. goal 23.05.2021 20:20 # goal
    кто сказал что финал можно не начинать?

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  6. ganinilyha 23.05.2021 20:19 # ganinilyha
    По ударам и владению преимущество, значит норм. Теперь можно расслабиться и спокойно готовиться к финалу лч. Будет орно, если придётся играть Кепе и он затащит. Верим.

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  7. felix-the-cat 23.05.2021 20:19 # felix-the-cat
    Очередной сезон когда членсы нюхают колбасную жопу ухахаха

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  8. superglor 23.05.2021 20:19 # superglor
    18.04.2019 23:56 #
    thegodfather

    кроме матов в голову нихуя не лезет
    абсолютные уебища, уебащина, хуесосы просто всех мастей, бездарная команда терпил во главе с очкастым тренером-хуесосом, нюяющим фильтр

    ебучий кончи позорные, это не футбол, это просто идите нахуй обоссаные шакалы. Ноль воли к победе, просто пижонство и ебучий фарс. Весь 2 тайм они тянут время после 4-3 со славией, играют на отбой....проебаны абсолютно все единоборства, а что самое главное их просто обоссали обычные пацаны с чехии, их просто унизили, и отпинали...ссаное говно, ебучий позор, умрите нахуй от стыда. Это не футбол, это просто идите нахуй, повторяю во второй раз.

    Источник: http://fapl.ru/posts/70176/?c=1

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  9. b84 23.05.2021 20:19 # b84
    ХУЕСООООСЫ

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  10. staryi-eblan 23.05.2021 20:19 # staryi-eblan
    И обратили внимание, что уже который матч игроки соперника играют рукой в своей штрафной, но судья и не думает проверять эпизод через VAR???

    Судейство - гниль

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  11. explosion 23.05.2021 20:19 # explosion
    Мало кто из местных высирателей поймет это, но ВЕЛИЧАЙШИЙ и его наследие, даже не находясь у руля Петухов, выводит Челси в ЛЧ.
    Лестер с Кубком Англии, гейгунеров с каким-то там местом.
    p.s. Есть мем, где негр вместо вымпела Челси, выкидывает ЛЧ?

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  12. ataman 23.05.2021 20:17 # ataman
    Лестер ведь 100% проходит в ЛЧ, так как один из топ-4 выиграет кубок ЛЧ
    Так?

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  13. chr1s8rown 23.05.2021 20:17 # chr1s8rown
    Обоссаные отскочили сука

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  14. sausage 23.05.2021 20:16 # sausage
    Что бы ни говорили тут про Роджерса, на сегодня он в 5-ке лучших тренеров АПЛ.

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  15. cheburek-from-kz 23.05.2021 20:16 # cheburek-from-kz
    ох нихуя себе, СОСАЧ жив, а не умер, как все прдпологали

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  16. drogba11cool 23.05.2021 20:16 # drogba11cool
    Залупенсы и есть петухи

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  17. murderface616 23.05.2021 20:15 # murderface616
    сгорел от мощи Тоттэнхэма, протащили синих братков в ЛЧ, хотя могли отомстить за 2012 и бросить играть

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  18. thegodfather 23.05.2021 20:15 # thegodfather
    посмотрите вторую пенку лис))
    и скажите типа лис не тащили в лч
    а пенсов не пытались мол оттуда выпнуть..ну-ну

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  19. sausage 23.05.2021 20:15 # sausage
    А как же пенсы кукарекали, когда Ливерпуль был на 6-7 местах. Ну реально без них не с кого было бы ржать на ФАПЛе.

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  20. liverpo0ol 23.05.2021 20:14 # liverpo0ol
    Нюхайте жопу колбасы хахахахах

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