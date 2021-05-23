"Челси" проиграл "Вилле", но остался в топ-4

"Челси" удержался в топ-4 Премьер-Лиги, несмотря на поражение в последнем туре от "Астон Виллы" — 2:1.

Стартовый состав "вилланов" не изменился относительно победы над "Тоттенхэмом" посреди недели.



Главный тренер "синих" Томас Тухель решил поберечь Нголо Канте, вместо которого с первых минут появился Матео Ковачич.



"Челси" лучше начал матч, однако с точностью у лондонцев наблюдались проблемы — один только Мейсон Маунт дважды запустил мяч мимо из отличных позиций.



Хозяева гораздо меньше владели мячом, но тоже старались показывать зубы, а в концовке тайма им даже удалось сравнять счет. Джек Грилиш исполнил угловой, прострелив низом в штрафную, а Бертран Траоре пробил с касанием перекладины — 1:0.



Пытаясь предотвратить гол Траоре голкипер "синих" Эдуар Менди врезался в штангу, поэтому на второй тайм защищать ворота гостей вышел Кепа Аррисабалага.



С началом второго тайма "Челси" продолжил атаковать, а затем "Вилла" провела свою комбинацию, и Жоржиньо фолом остановил Траоре в своей штрафной. Анвар Эль-Гази безошибочно исполнил пенальти — 2:0.



"Синим" терять было уже нечего, поэтому они пошли ва-банк. На 59-й минуте Тимо Вернер поразил ворота "вилланов", однако офсайд.



А на 70-й минуте "Челси" забил по всем правилам. Бен Чилуэлл на дальней штанге замкнул прострел Кристиана Пулишича вдоль ворот — 2:1.



Наиграть на еще один гол у "синих" не вышло. Более того, матч они заканчивали вдесятером после удаления Сесара Аспиликуэты.



"Челси" проиграл важнейший матч, однако "синим" оказал услугу "Тоттенхэм", взявший три очка у "Лестера". Благодаря соседям команда Томаса Тухеля попала в топ-4.



"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче