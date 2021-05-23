Игроки МЮ получат бонус в 4 млн. фунтов, если выиграют Лигу Европы

Манчестер Юнайтед Игроки "Манчестер Юнайтед" разделят бонус в 4 миллиона фунтов, если выиграют Лигу Европы в этом сезоне.

В ближайшую среду "Юнайтед" сразится в Гданьске с "Вильярреалом" за трофей Лиги Европы, который может стать первым трофеем "красных дьяволов" при Оле Гуннаре Сульшере.

И у подопечных Сульшера будет хорошая мотивация, чтобы довести начатое до конца. Как утверждает The Sun, в случае победы бонус каждого игрока в среднем составит 75 тыс. фунтов, хотя звезды вроде Поля Погба могут рассчитывать на шестизначную сумму.

"Юнайтед" может позволить себе такую щедрую выплату, потому что рассчитывает заработать около 90 млн. фунтов от выступлений в Европе в этом сезоне. Это очень поможет "дьяволам" и на трансферном рынке летом.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2021 19:00

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  1. superglor 23.05.2021 19:02 # superglor
    Недельная зарплата, нафиг вообще такие бонусы прописывать?

    (ответить)

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