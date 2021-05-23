Ник Поуп пропустит Евро-2020

Голкипер "Бернли" Ник Поуп пропустит Чемпионат Европы из-за травмы колена.

Воскресный выезд к "Шеффилд Юнайтед" становится уже третьим матчем подряд, который вынужденно пропускает Поуп.



Объясняя отсутствие своего первого номера, клуб с "Терф Мур" поведал, что Поупу будет проведена небольшая операция на колене.



По информации Daily Mail, Нику потребуется минимум месяц на восстановление, что автоматически исключает участие 26-летнего голкипера на Евро-2020 со сборной Англии.



Добавим, что именно Поуп виделся главной угрозой первому номеру англичан Джордану Пикфорду. Неслучайно именно Ник сыграл все три матча команды Гарета Саутгейта в марте.